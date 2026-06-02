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愛莉莎莎被控是騙子！瑜珈老師揭合作課程分潤：只拿1％收益

愛莉莎莎（圖）近日遭曾合作過的尼泊爾籍瑜珈老師指控僅獲1%課程收益。（組合照，翻攝自IG）愛莉莎莎（圖）近日遭曾合作過的尼泊爾籍瑜珈老師指控僅獲1%課程收益。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber愛莉莎莎近年積極經營線上課程事業，豈料她與尼泊爾瑜珈老師合作推出的瑜珈課程近日卻爆出爭議，該名瑜珈老師接連透過社群平台發文，指控在雙方合作的課程中僅拿到1%收益，甚至形容愛莉莎莎是「危險的操控者」，強調自己沉默多時後決定公開發聲。

該名尼泊爾瑜珈老師曾與愛莉莎莎合作推出知識型課程，不過近日突然發文開轟直言「一個善良的人永遠不會做邪惡的事」，並警告外界要提防披著美麗外表與甜言蜜語的人。不僅如此，他更以「有毒的蛇」、「自戀者」、「騙子」、「危險的操控者」、「精神病態者」等字眼形容愛莉莎莎，表示多年來一直保持沉默，但如今決定站出來說出自己的故事，不希望再有人受到傷害。

尼泊爾瑜珈老師連還控訴合作課程僅拿到1%收益，並以「有毒的蛇」、「騙子」等形容愛莉莎莎。（組合照，翻攝自IG）尼泊爾瑜珈老師連還控訴合作課程僅拿到1%收益，並以「有毒的蛇」、「騙子」等形容愛莉莎莎。（組合照，翻攝自IG）

除了情緒性指控外，該名尼泊爾瑜珈老師也進一步提到課程分潤問題，他表示雖然看不懂外界討論的影片內容，但從留言中得知不少人認為課程替他賺進大筆收入，然而事實上自己僅拿到1%的佣金，其餘利潤並非由自己取得。他強調自己在乎的從來不是金錢，而是教學與幫助他人獲得健康生活，即便「像是白白付出」也不後悔，因為許多學生確實從課程中獲益。

該尼泊爾瑜珈老師另外再透露，課程結束後曾有不少學生向他表達感謝，認為課程改變了生活，他目前正利用這筆1%的分潤收入興建小型瑜珈教室，希望未來能提供實體教學與更完整的指導，憤恨難平的直言「人們可能會傷害你，但你仍要保持善良。」相關發言曝光後，隨即在網路上掀起討論，網友們也紛紛表明關注愛莉莎莎是否將出面回應，事件後續發展備受關注。

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