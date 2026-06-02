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娛樂 最新消息

王思佳老公變身韓系歐巴 14週狂甩11公斤鮪魚肚變冰塊肌

王思佳（左）與老公Joe。（翻攝自IG）王思佳（左）與老公Joe。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星王思佳2016年嫁給美籍華裔老公Joe Ho，外界曾議論過Joe的職業。這次Joe又成為話題人物，只不過焦點不在他的職業，而是他花了14週的時間，竟然成果減肥11公斤，現在看起來就是八塊腹肌的小鮮肉。

Joe曬出自己減肥前後的對比照。（翻攝自IG）Joe曬出自己減肥前後的對比照。（翻攝自IG）

減肥有成的Joe開心在社群曬出自己健身和飲食控制之後的成果，從比對畫面可見，原本86公斤的他，挺著微凸肚腩，臉看起來也比較圓。經過14週的鍛鍊，Joe過著自律且精實的生活，體重成功從原本的86公斤降到75公斤。

Joe秀出自己的好身材。（翻攝自IG）Joe秀出自己的好身材。（翻攝自IG）

Joe曬出自己的帥照，整個人瘦了一大圈，鮪魚肚變成冰塊肌，讓許多人大吃一驚。Joe本人則透露，他到了40歲之後，對自己胖嘟嘟的狀態感到「受夠了」，所以除了飲食控制、補充蛋白質之外，還到健身房重訓，他進一步透露，現在還沒有達成目標，他希望自己能再瘦4公斤。

對於想要減肥的人，Joe給出兩個重要建議，那就是：嚴格飲食、重量訓練。

王思佳老公的職業先前受到熱烈討論。（資料照，記者胡舜翔攝）王思佳老公的職業先前受到熱烈討論。（資料照，記者胡舜翔攝）

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