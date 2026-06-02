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《翹楚》開播前爆爭議 中國女星累到睡著也挨轟

中國女星陳都靈拍戲累得在化妝師手上睡著。（翻攝自微博）中國女星陳都靈拍戲累得在化妝師手上睡著。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近日中國女星陳都靈連睡覺都能掀起爭議，起因是陳都靈工作室釋出她的日常側拍當中，有幾張陳都靈雙眼緊閉、神情疲憊坐在椅子上打瞌睡的照片，為了不讓陳都靈受傷，貼心的化妝師用一隻手托住她的下巴。沒想到網路上有心疼陳都靈太累；有人卻直指這行為根本就是在「賣慘」，雙方爭執不休。

與陳都靈合作多年的化妝師胡大月發文澄清，由於兩人私交甚篤，看到陳都靈累壞了的模樣，胡大月主動提議：「安心睡會兒吧，等睜開眼睛就會漂亮亮的了」，疲憊的陳都靈也接受這個提議，趁機小憩。胡大月強調，這是團隊間充滿默契和信任的時刻，沒想到卻被外界誤解。

女星陳都靈曾創下連續工作50小時，僅休息2小時紀錄。（翻攝自微博）女星陳都靈曾創下連續工作50小時，僅休息2小時紀錄。（翻攝自微博）

不只陳都靈累，許多演員都很累，一般演員在上鏡前化妝、換造型花2、3個小時是常態，更別提若是拍古裝戲，繁複的造型甚至需要耗時4、5個小時。

陳都靈在拍《月鱗綺紀》時，曾創下連續工作50小時，僅休息2小時的驚人紀錄，後來被中醫診斷出嚴重氣虛。目前正忙著拍攝新劇《翹楚》的她，更被圈內人討論不但劇組節奏快，夜間拍戲跟外景也很多，演員們經常要頂著重重的戲服和頭飾，從黃昏一路拍到清晨5點，會累成這樣也不奇怪。

由於照片曝光時機恰好在《翹楚》開播前一日，被質疑是否在炒話題，今（2）開播的《翹楚》預約量突破300萬大關，成為備受矚目年度劇。

陳都靈主演的《翹楚》今日開播。（翻攝自微博）陳都靈主演的《翹楚》今日開播。（翻攝自微博）

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