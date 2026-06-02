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娛樂 最新消息

S2O Taiwan「超狂20組華語歌手」卡司曝光 天團壓軸準備開噴

S2O Taiwan「超狂20組華語歌手」卡司曝光 天團壓軸準備開噴「S20 Taiwan 」主舞台招牌360度噴水系統廣受歡迎。（S20 Taiwan提
供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「S2O Taiwan潑水音樂節」將於6月13日、14日在台北大佳河濱公園登場，不僅有S2O主舞台集結12組國際級DJ演出，人氣舞台MONEYBUNNY也祭出超狂20組華語強棒陣容，由嘻哈天團玖壹壹、「鼓鼓」呂思緯擔任雙日壓軸，率領Marz23、婁峻碩、戴愛玲等大咖歌手熱唱。

玖壹壹第二日壓軸。（S20 Taiwan提供）玖壹壹第二日壓軸。（S20 Taiwan提供）

玖壹壹首度參戰S2O Taiwan，將在活動第二天壓軸登場，40分鐘唱好唱滿，除了特別為S2O改編的演出歌單，更特別找來DJ及Dancer共同演出。由於今年MONEYBUNNY舞台上首度安裝有「水槍界霸主」之稱的加特林水槍，射程遠又能高速連發，健志開心表示：「S2O Taiwan我們準備要來了，6/14我們會加入戰場，準備好被水潑爆了嗎？現場要聽到你們最大的尖叫聲！」

鼓鼓第一次參加S20 Taiwan。（S20 Taiwan提供）鼓鼓第一次參加S20 Taiwan。（S20 Taiwan提供）

鼓鼓是首日壓軸，他開心表示，這是第一次參加S2O Taiwan的演出，也是新專輯《Vitamin G》發行後首次較完整的公開演出，「當然是準備了不只一首的新歌驚喜要給大家，經典的電音嗨歌也有機會可以在S2O的MB舞台看到鼓鼓充滿維他命G能量的炸燃現場！」他坦言，大部分的演出場域中，都是不能灑水的，但是在S2O可以跟現場朋友一起盡情揮「灑」，笑說：「很期待會是一次特別的體驗！希望無論是我的歌迷或是S2O的粉絲，都可以在這個夏日趴踢裡好好充電！釋放！」

COCO木子文在網路上掀起話題。（S20 Taiwan提供COCO木子文在網路上掀起話題。（S20 Taiwan提供

MONEYBUNNY舞台也邀來多位兼具流量與原創實力的新世代音樂人演出，包括抖音說唱創作者COCO木子文首度來台演出，洗腦神曲《All Money Back My Home （把錢往我家裡送）》音似「嗡嘛呢叭咪吽」，別出心裁將「佛經」等視覺元素搬上說唱舞台，成為新一代網路爆款製造機，準備來台「普渡眾生」，台灣網友期待到爆，「準備好聽佛經了」、「躺下接了」、「接財接福」。

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