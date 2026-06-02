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劉書宏節目認愛美國女友！認交往半年爆爭執 小S現場Call Out揭內情

劉書宏透露已有交往半年的圈外女友。（翻攝自IG）劉書宏透露已有交往半年的圈外女友。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕劉書宏感情受到關注，曾與網紅茵聲有過一段情外，還曾被拍到與女星席惟倫約會，今年初他在社群曬出疑似跟新歡的照片，引發外界討論。近期他錄製《小姐不熙娣》首度認愛，透露已經交往近半年。

劉書宏透露女方是美國人，雙方是在去年透過朋友介紹認識，外型亮眼之餘個性也深深吸引他，兩人相當有話聊，見面當天一路聊到天亮，而他也說之所以公開戀情，是因為自己即將邁入40歲，想要穩定下來，也給女方安全感。

劉書宏也被友人花花爆料交往初期有些紛爭，他則坦言自己藝人的身分讓女方多少有些壓力，「她本來就是想比較多的人，一開始還可以適應，但久了之後，她不喜歡別人一直看她、關注她，會有壓力。」而劉書宏因為拍戲難免會有遇到親密橋段的部分，這也讓女方有些不適應。

而節目中，小S還直接Call Out給劉書宏女友，被問到是否會介意男友拍吻戲？她則說雙方有好好聊過，還在慢慢接受中，至於是否會繼續跟對方交往女友先笑說可以再看看，隨後也強調，「我沒有動搖，只是我真的很緊張。」真實反應相當可愛。

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