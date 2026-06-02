走過抗癌再爆喜訊 沈玉琳合體2大綜藝巨頭「撕開演藝圈秘辛」

沈玉琳攜手潘若迪、馬力歐7月首登Legacy辦「綜藝脫口秀」。（寬宏提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝圈的最強跨界組合來了，由「威廉沈」沈玉琳、有氧天王潘若迪與實力派男星馬力歐攜手帶來的全新脫口秀演出《三個不老擊敗之人生跑馬燈 LIVE SHOW》，宣布將於7月25日在Legacy Taipei搞笑登場。三位在演藝圈各具代表性、私下私交甚篤的熟男巨星，首度挑戰「綜藝脫口秀」形式，主打90分鐘零距離、不錄影、不剪接更沒有NG的超狂對話，誓言帶領觀眾直擊演藝圈最真實的「人生跑馬燈」。

沈玉琳將一次次的翻車化為翻紅契機。（寬宏提供）

提到沈玉琳，觀眾第一時間總能想到他獨樹一格的綜藝咆哮風格與源源不絕的幽默金句。從傳奇幕後製作人一路走到螢光幕前的綜藝天王，沈玉琳的人生歷程宛如高潮迭起的連續劇。雖然經歷過事業的高峰與低谷，但他總能發揮驚人生命力，將一次次的「翻車」化為翻紅契機，這次他將帶領兩位好友，把人生的苦與甜化作最精采的荒謬段子。

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馬力歐犀利拆解日常荒謬。（寬宏提供）

同場飆秀的還有「亞洲有氧天王」潘若迪，平時總是以熱情、活力感染身邊人的他，這次將首度卸下健身事業的框架，以最直接的舞台對話與觀眾分享多年累積的人生故事；而近年活躍於各大綜藝與戲劇、搞笑功力一流的馬力歐，則擅長以犀利的幽默視角觀察生活，將日常中的無奈轉化為令人會心一笑的經典段子，用輕鬆詼諧的方式拆解人生難題。

潘若迪卸下有氧天王包裝。（寬宏提供）

主辦單位透露《三個不老擊敗之人生跑馬燈 LIVE SHOW》徹底不同於一般的訪談演出。三位藝人將完全卸下螢幕包裝，直接站上舞台與觀眾面對面。從工作經歷、成長過程到演藝圈不為人知的幕後秘辛，那些過去在電視上「不能說、不方便說，甚至從未公開過的故事」，都有機會在這一晚一次揭曉。演出內容除了涵蓋人生高光時刻，更包括那些表面風光卻充滿荒謬插曲的難忘歲月。三位不老熟男熱情邀請觀眾一起走進彼此的人生故事，用笑聲陪伴你我。

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