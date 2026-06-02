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53歲高慧君「斷片式昏倒」重摔毀容！右眼受創揭後遺症認：病了老了

〔記者邱奕欽／台北報導〕53歲高慧君近年飽受甲狀腺眼疾所苦，去年底更因「斷片式昏倒」重摔導致臉部3處骨折，留下永久後遺症，她昨（1日）透露右眼因當時臉骨折受到影響，目前先以類固醇治療，待音樂劇演出結束後，再評估是否接受甲狀腺眼科手術。面對外界關心，高慧君也坦然回應自己「病了老了，人生。」

高慧君透露右眼因去年底昏倒重摔造成的臉部骨折受到影響，目前先以類固醇治療，後續再評估是否接受甲狀腺眼科手術。（翻攝自臉書）高慧君透露右眼因去年底昏倒重摔造成的臉部骨折受到影響，目前先以類固醇治療，後續再評估是否接受甲狀腺眼科手術。（翻攝自臉書）

高慧君近年因甲狀腺問題併發斜視、凸眼，陸續接受多次手術與治療，但仍未完全根治，去年底更在家中突然昏倒，整個人陷入「斷片」狀態，臉部朝下重摔，造成右臉3處骨折。所幸，高慧君母親及外籍看護及時發現送醫搶救，雖然血液及腦部檢查均未發現異常，昏倒原因至今仍無法確認，但臉部骨折卻讓她永久失去右臉蘋果肌，眼下骨頭也持續凸出。

高慧君昨日向關心她的親友報平安，透露右眼受到去年底臉骨折影響，目前先接受類固醇治療，待音樂劇演出結束之後再決定是否進行甲狀腺眼科手術。許多網友紛紛向高慧君打氣，有人表示「甲亢指數正常，眼睛就會好了！」也有人發現她明顯消瘦、眼睛變大。對此，高慧君回覆是因甲狀腺眼疾所致；然而，面對網友直言「妳怎麼跟以前不一樣了？」她則豁達回應「病了老了，人生。」

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