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娛樂 最新消息

Ozone小分隊「躺平」工作 當兵成員現身被抓包了

Ozone周祖安、林煥鈞、黃文廷幸福躺床拍MV。（索尼提供）Ozone周祖安、林煥鈞、黃文廷幸福躺床拍MV。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone小分隊周祖安、林煥鈞、黃文廷推出全新單曲《快樂的一天》，也特別為這首歌拍攝MV，3人穿著如同睡衣的可愛造型，躺在床上跳著黃文廷編排的「快樂躺平舞」，和之前拍攝MV時必須大跳高強度舞蹈、消耗大量體能相比，他們忍不住笑說：「這次拍MV太幸福了、太輕鬆了！」

由於平時工作滿檔、壓力頗大，周祖安、林煥鈞和黃文廷異口同聲表示，「快樂的一天」就是可以放空、好好休息躺著做自己愛做的事，而這次MV就讓他們如願，3人大半的過程都是躺在床上或坐在床上完成拍攝，舒服的環境讓3人直說：「可以讓我們就這樣睡一下嗎？」

Ozone周祖安、林煥鈞、黃文廷幸福躺床拍MV。（索尼提供）Ozone周祖安、林煥鈞、黃文廷幸福躺床拍MV。（索尼提供）

黃文廷為了這首歌編排一段非常可愛的「快樂躺平舞」，他說：「希望大家早上醒來時，就算還躺在床上，也可以跟著《快樂的一天》一起動一動、跳一跳，用最輕鬆的方式一起迎接新的一天，讓快樂不只停留在旋律裡，而是真的成為每個人生活中的日常儀式感。」

Ozone周祖安、林煥鈞、黃文廷幸福躺床拍MV。（索尼提供）Ozone周祖安、林煥鈞、黃文廷幸福躺床拍MV。（索尼提供）

眼尖的粉絲也發現MV中的彩蛋，正是因為當兵沒有參與這首歌曲的三位成員周子翔、李哲言和林佳辰，以非常逗趣的方式現身在MV中，照片被貼在玩偶上；此外，還可以發現在聽音樂的祖安床上有一張「Ozone」的黑膠唱盤，但封面上出現的卻是由動物組成員的樂團，有哈士奇、浣熊、狐狸、鴨子、兔子和梅花鹿，分別對映著6位成員的屬性，十分可愛，也讓粉絲驚喜不已，表示：「沒有忘記當兵的成員，真的是團魂滿滿。」

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