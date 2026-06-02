Lala蘇心甯辣曬火紅比基尼 解放曲線 宣布罷工1個月

蘇心甯火辣秀身材，順便預告放暑假。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕國光女神「Lala」蘇心甯昨（1）日在社群平台上傳艷紅火辣泳裝照，開心宣布要開啟慶生旅程。

畫面中，Lala穿著酒紅色比基尼，泳褲側邊的性感挖空設計有畫龍點睛之效，讓她更添女人味。幽默的Lala說，要趁著還沒吃東西，小腹很平坦的時候拍下美照。

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當了30年工作狂，蘇心甯這次要替自己放一個月的假。（翻攝自IG）

酒紅色的比基尼映襯出Lala白皙肌膚，全身上下沒有一絲贅肉的她，將長直髮放下，一雙逆天大長腿格外顯眼。另一張她站在泳池中戲水的照片，雖然在腰間綁上布，仍難掩筆直雙腿與纖細螞蟻腰。

從14歲就開始打工的Lala說，一路半工半讀過著斜槓人生，如今已經快要44歲，回首當年，已經當了30年工作狂的她，決心要替自己放個暑假。她霸氣道：「這次決定要任性罷工一個月去慶生！」

蘇心甯斜槓當作家。（資料照，記者陳逸寬攝）

話雖如此，Lala還是不忘記提醒6月她會認真工作到15日，接著才展開旅行，打算連續到4個國家旅遊。可愛的她還通知閨密：「要約生日聚餐的，請趕快卡位。」

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