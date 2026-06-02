想見EXO先辦台胞證？高雄簽售爆爭議 主辦緊急發聲

主辦強調，EXO簽售會從頭到尾都是台灣主辦。（翻攝自FANME）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團EXO預計7月17日在高雄舉行簽售會，不料網上傳出「簡體字」海報，疑有中國湖南廣電旗下電商平台「小芒」介入，又有網友直言必須辦理台胞證才能參與，引發大批粉絲抵制。稍早台灣主辦單位FANME賴小姐回應本報，強調目前外界流傳諸多說法都與實際狀況有所出入，正式活動辦法尚未公布，直言「很多事情根本還沒發生」。

面對外界質疑，賴小姐表示，目前高雄場僅釋出活動預告，正式活動辦法尚未公布，呼籲外界不要過度解讀未經證實的資訊。

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針對海報出現簡體字一事，主辦方解釋，主要是因為韓方與中國電商平台「小芒」本身具有合作關係，因此部分宣傳素材由合作夥伴發布，但與台灣場活動執行「並無直接關聯」。她進一步說明，台灣主辦單位就是此次高雄活動的正式主辦方，相關售票與活動規則都將由官方統一公布。

至於網路盛傳粉絲需要申辦台胞證、透過中國平台購買資格才能參加活動，主辦方則明確否認。賴小姐表示，目前活動尚未開放報名或購票，自然也不存在辦理台胞證參加活動的問題，「官方正確的購買方式與參加辦法，預計將於6月下旬正式公開。」

消息曝光後，相關討論持續延燒，不少粉絲也希望主辦單位能盡快公布詳細規則，消除疑慮。隨著EXO高雄簽售日期逐漸接近，這場尚未正式開跑的活動，已在網路上掀起一波不小話題。

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