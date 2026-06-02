自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

比爾蓋茲認婚外情超過20次 離婚與淫魔有關

微軟創辦人比爾蓋茲，不久前他被爆料在外偷吃還染上性病求醫。（美聯社）微軟創辦人比爾蓋茲，不久前他被爆料在外偷吃還染上性病求醫。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾多年蟬聯全球首富寶座的微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）向來熱心公益，不久前他被爆料在外偷吃還染上性病求醫，形象一夕崩壞。媒體近日再爆隨著「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞內容不斷被揭發，比爾蓋茲與妻子協商離婚時遭控前後出軌超過20次消息也傳得沸沸揚揚。

比爾蓋茲（左）與婚外情對象俄國橋牌選手安東諾娃。（翻攝自X）比爾蓋茲（左）與婚外情對象俄國橋牌選手安東諾娃。（翻攝自X）

70歲的比爾蓋茲今年2月在蓋茲基金會內部員工大會，被問到與艾普斯坦關係時，坦承自己曾有婚外情，並向員工致歉。他承認自己與2名俄羅斯女子有染，其中一位是他在橋牌活動認識的選手；另外一位則是曾在他的能源公司上班的核子物理學家。

比爾蓋茲前妻梅琳達公開表示兩人婚姻破裂，艾普斯坦是主要原因之一。（美聯社）比爾蓋茲前妻梅琳達公開表示兩人婚姻破裂，艾普斯坦是主要原因之一。（美聯社）

2021年比爾蓋茲與前妻梅琳達（Melinda）辦理離婚的時候，也被控曾出軌「超過20次」。結婚27年的比爾蓋茲還為此低聲下氣向梅琳達道歉，但梅琳達公開表示，兩人婚姻破裂主要原因，跟比爾蓋茲與艾普斯坦的交情的確相關。

蓋茲基金會並未對比爾蓋茲多次婚外情消息做出任何回應，但網友已經在網路開酸：「要不是錢女人才不會看上他」、「聽起來微軟應該改名巨硬才對」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中