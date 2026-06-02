比爾蓋茲認婚外情超過20次 離婚與淫魔有關

微軟創辦人比爾蓋茲，不久前他被爆料在外偷吃還染上性病求醫。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾多年蟬聯全球首富寶座的微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）向來熱心公益，不久前他被爆料在外偷吃還染上性病求醫，形象一夕崩壞。媒體近日再爆隨著「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞內容不斷被揭發，比爾蓋茲與妻子協商離婚時遭控前後出軌超過20次消息也傳得沸沸揚揚。

比爾蓋茲（左）與婚外情對象俄國橋牌選手安東諾娃。（翻攝自X）

70歲的比爾蓋茲今年2月在蓋茲基金會內部員工大會，被問到與艾普斯坦關係時，坦承自己曾有婚外情，並向員工致歉。他承認自己與2名俄羅斯女子有染，其中一位是他在橋牌活動認識的選手；另外一位則是曾在他的能源公司上班的核子物理學家。

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比爾蓋茲前妻梅琳達公開表示兩人婚姻破裂，艾普斯坦是主要原因之一。（美聯社）

2021年比爾蓋茲與前妻梅琳達（Melinda）辦理離婚的時候，也被控曾出軌「超過20次」。結婚27年的比爾蓋茲還為此低聲下氣向梅琳達道歉，但梅琳達公開表示，兩人婚姻破裂主要原因，跟比爾蓋茲與艾普斯坦的交情的確相關。

蓋茲基金會並未對比爾蓋茲多次婚外情消息做出任何回應，但網友已經在網路開酸：「要不是錢女人才不會看上他」、「聽起來微軟應該改名巨硬才對」。

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