這是朴有天？轉戰日本演藝圈失利 「爆瘦、操老」驚呆網友

左側兩張為朴有天在IG發布的近況照。（翻攝自IG、維基百科）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前南韓天團「東方神起」、「JYJ」成員朴有天，週日（31日）突在個人IG向粉絲報平安，發文寫道「With Love」，照片中正和家人好友一起用餐，心情看起來十分愉快，還不忘獻上「手指愛心」。染了一頭金髮的他，戴著一副黑框眼鏡，髮根處的布丁頭斷層，再加上滿臉皺紋，看起來有些憔悴，讓不少粉絲驚訝於他疏於打理的蒼老外貌，與他年輕時的容貌形成鮮明對比！

今年39歲的朴有天是SUPER JUNIOR的師兄團，當年以「東方神起」出道時，曾被視為是南韓男團之首，紅極亞洲，可惜2016因捲入性醜聞（對方後來撤告）、2019年又因涉嫌吸食冰毒被捕，並於隔年被判處10個月監禁、緩刑兩年，多次負面新聞屢遭南韓網友出征，消聲匿好一陣子。

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目前等同被南韓娛樂圈除名的他，隨後便轉赴日本發展，但大多以小型粉絲簽唱會或見面會型式出現，2025年，他大動作舉行記者會，宣布發行日文專輯、之後也為東京 MX 電視台拍了新劇《貪心的女人與有故事的男人》，企圖重啟戲劇歌唱事業。

雖然日本演藝事業成績不如預期，但宣告東山再起、改頭換面的他，經常在個人IG分享他和狗狗及家人的互動，對於自己弟弟所生姪女疼愛有加，經常抱著她大方曬照，粉絲追蹤數雖然只有3.2萬人，但可以看出他早已甩開「偶包」的桎梏了。

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