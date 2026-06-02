自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

這是朴有天？轉戰日本演藝圈失利 「爆瘦、操老」驚呆網友

左側兩張為朴有天在IG發布的近況照。（翻攝自IG、維基百科） 左側兩張為朴有天在IG發布的近況照。（翻攝自IG、維基百科）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前南韓天團「東方神起」、「JYJ」成員朴有天，週日（31日）突在個人IG向粉絲報平安，發文寫道「With Love」，照片中正和家人好友一起用餐，心情看起來十分愉快，還不忘獻上「手指愛心」。染了一頭金髮的他，戴著一副黑框眼鏡，髮根處的布丁頭斷層，再加上滿臉皺紋，看起來有些憔悴，讓不少粉絲驚訝於他疏於打理的蒼老外貌，與他年輕時的容貌形成鮮明對比！

今年39歲的朴有天是SUPER JUNIOR的師兄團，當年以「東方神起」出道時，曾被視為是南韓男團之首，紅極亞洲，可惜2016因捲入性醜聞（對方後來撤告）、2019年又因涉嫌吸食冰毒被捕，並於隔年被判處10個月監禁、緩刑兩年，多次負面新聞屢遭南韓網友出征，消聲匿好一陣子。

目前等同被南韓娛樂圈除名的他，隨後便轉赴日本發展，但大多以小型粉絲簽唱會或見面會型式出現，2025年，他大動作舉行記者會，宣布發行日文專輯、之後也為東京 MX 電視台拍了新劇《貪心的女人與有故事的男人》，企圖重啟戲劇歌唱事業。

雖然日本演藝事業成績不如預期，但宣告東山再起、改頭換面的他，經常在個人IG分享他和狗狗及家人的互動，對於自己弟弟所生姪女疼愛有加，經常抱著她大方曬照，粉絲追蹤數雖然只有3.2萬人，但可以看出他早已甩開「偶包」的桎梏了。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中