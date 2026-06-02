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娛樂 日韓

金在中被偷親、金俊秀遭跟進廁所 私生飯失控行為超恐怖

金俊秀上YouTube節目曝光私生飯各種荒唐行為。（資料照，記者王文麟攝）金俊秀上YouTube節目曝光私生飯各種荒唐行為。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓男星金俊秀近日登上歌手成始璟YouTube節目，罕見談起早年受私生飯騷擾苦不堪言的日子，他說當時的驚悚經歷真是太可怕了，還遭粉絲尾隨到廁所。除了金俊秀之外，隊友金在中 在宿舍同樣遭到騷擾，留下不小心理陰影。

金俊秀連上廁所都遭女粉絲跟蹤。（資料照，記者王文麟攝）金俊秀連上廁所都遭女粉絲跟蹤。（資料照，記者王文麟攝）

金俊秀和金在中都是「東方神起」五人時期的成員，當時曾經發生多起私生飯追星越界行為，有粉絲跟著他，竟然一路跟到廁所，還在他上廁所的時候直接出現在隔板外，索要簽名。談起當時的情形，金在中說：「我去上廁所的時候，女粉絲從隔間走出來，還站在旁邊索要簽名，造成心理很大的創傷」。

不僅如此，東方神起時期，成員們居住的宿舍也曾經遭私生飯非法闖入，某次因住處門口感應燈異常亮起來，所以起來查看，這才發現有一名女子躲在門旁邊，金俊秀說：「我把她趕走之後才睡，沒想到後來還有聲音，睜開眼睛一看，發現二樓有一雙女人的腿正在走動」，非常驚悚。

金在中曾經被私生飯偷親。（資料照，記者王文麟攝）金在中曾經被私生飯偷親。（資料照，記者王文麟攝）

金在中也是受害者之一，甚至被偷親，經紀人雖然第一時間控制住闖入者，但對方在警察抵達現場前，異常冷靜，還露出詭異的笑容，讓成員們覺得超害怕，到現在想起來還會皮皮挫。

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