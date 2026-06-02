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（影）亞莉安娜跨界電影創佳績！演上癮回本業新MV再展演技相愛相殺

〔記者許世穎／綜合報導〕全球締造1250億次串流收聽天量的流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）繼以電影《魔法壞女巫》系列風光入圍奧斯卡、金球獎最佳女配角後，年底再度參與喜劇續作《門當父不對之親家駕到 》。忙於演戲的她依舊不忘音樂本業，宣布7月將推出全新專輯《petal》，首波主打《hate that i made you love me》MV昨（1日）晚推出，攜手賈斯汀隆相愛相殺，再展演技。

亞莉安娜在《hate that i made you love me》MV中化身鬼魂。（環球音樂提供）亞莉安娜在《hate that i made you love me》MV中化身鬼魂。（環球音樂提供）

MV開頭可見賈斯汀隆在荒郊野外正動手挖掘著一個看似墳墓的深坑，鏡頭往下一帶，才發現埋葬的是身處在一間廢棄密室裡的亞莉安娜。賈斯汀隆駕車駛離埋葬地點的路上，陸續在後照鏡和前方道路上看見亞莉安娜的身影，嚇得魂飛魄散的他更發生翻車意外。

接著當他逃回家後，試圖燒毀所有與亞莉安娜有關的合照與小物，沒想到烈火卻燒到自己身上，更蔓延至整個房內，接著他身穿被燒壞的衣服前往餐廳，沒想到店員和所有餐廳的客人都變成亞莉安娜，最後賈斯汀隆回到墓地劇情更出現大逆轉。

亞莉安娜即將推出新專輯。（環球音樂提供）亞莉安娜即將推出新專輯。（環球音樂提供）

亞莉安娜不僅即將推出新專輯，新巡演「Eternal Sunshine Tour」也即將於6月6日在加州的奧克蘭體育館正式揭開序幕，隨後將陸續巡迴至洛杉磯、紐約、芝加哥、亞特蘭大、蒙特婁以及倫敦的O2體育館，全數門票在開賣數分鐘內便被一搶而空，展現天后超高人氣。亞莉安娜全新單曲《hate that i made you love me》已於全台數位上線，最新專輯《petal》7月31日發行。

《hate that i made you love me》MV連結：

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