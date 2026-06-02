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娛樂 電視

「一口暈」開學季竟打6折！富二代混毒與傳播妹暴斃

〔記者傅茗渝／台北報導〕由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，日前針對毒駕連環奪命的社會亂象展開深度探討，節目中來賓紛紛揭露新興毒品氾濫的駭人現況，更驚爆如今新興毒品魔爪已深入校園、甚至連富二代都難逃一劫，在租屋處與傳播小姐一同吸食後不幸暴斃。

高點綜合台《震震有詞》邀請專家針對毒駕連環奪命的社會亂象展開深度探討。（和展影視提供）高點綜合台《震震有詞》邀請專家針對毒駕連環奪命的社會亂象展開深度探討。（和展影視提供）

資深媒體人林裕豐在節目中驚爆，現在校園內正流行被稱為「一口暈」的毒品，1毫升只賣1250元，毒販甚至惡劣到在「開學季」推出打六折的促銷手段，導致毒品瘋狂滲入國、高中生校園。萬華分局員警張景義也無奈表示，這種將「依託咪酯」（俗稱喪屍煙彈）加入煙油的毒品，一瓶僅需數百元，高中生非常容易買到，讓人防不勝防。

資深媒體人林裕豐指出，喪屍煙彈導致多起慘絕人寰的社會案例。（和展影視提供）資深媒體人林裕豐指出，喪屍煙彈導致多起慘絕人寰的社會案例。（和展影視提供）

林裕豐更提到，不僅校園淪陷，許多富二代也沉迷於吸食毒品，但因為拿到的毒品往往被摻雜了不明的廉價毒物，極易引發猝死，過去就曾發生富二代在租屋處與傳播小姐一同吸食不明毒品，最後慘遭奪命、當場暴斃的悲劇。

節目中也揭露多起慘絕人寰的毒駕案例。林裕豐指出，近期「喪屍煙彈」導致多起慘案，不僅有前科累累的嫌犯因監所滿額未被關押，再度毒駕倒車造成七旬姊妹一死一重傷；更有父親在火鍋店門口無辜被撞死，讓二女兒哭得撕心裂肺。

民俗專家小煜老師也分享，曾有一名以跑車維生的男子，太太特地來求平安符企圖化解先生近期頻頻發生的擦撞，怎料過一陣子太太絕望痛哭回來，說先生已經撞死人，一查才發現先生根本是長期毒駕，連平安符都救不了。

律師陳立怡補充呼籲成癮者與家屬勇敢跨出求助的第一步。（三立提供）律師陳立怡補充呼籲成癮者與家屬勇敢跨出求助的第一步。（三立提供）

面對毒駕不斷拆散無辜家庭，社會大眾對遲遲無法重判感到不解。律師陳立怡在節目中解釋，台灣法律目前傾向「以治療代替處罰」，毒駕在法律上仍被歸類於「尚未提升到殺人主觀犯意」，現階段是以「不能安全駕駛罪」處3年以上、10年以下有期徒刑；若10年內再犯則可求處無期徒刑。

面對毒品對家庭帶來的打擊，諮商心理師林萃芬呼籲家人應用親情力量幫助成癮者脫離毒品圈。陳立怡律師也補充，根據《毒品危害防制條例》規範，若上癮者有心戒毒並主動向醫療院所請求救治，法律上「不會被通報、不會被警察帶走、亦不會被判刑」，呼籲成癮者勇敢跨出求助的第一步。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

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