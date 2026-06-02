U:NUS吳昱廷生日派對全場哭成一片 自爆社交恐懼害怕交朋友

U:NUS吳昱廷開心舉辦生日派對，氣氛有歡樂與感動。（滾石提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕U:NUS吳昱廷5月30歡慶26歲生日，特別選在「Billboard Live TAIPEI」舉辦「AuZTIN’s 26th Birthday Party」，他化身鋼琴王子，把生日會變個人鋼琴演奏會，提到生日願望，他則許願30歲前U:NUS可以攻蛋成功！

U:NUS吳昱廷舉辦生日派對，歌迷熱情支持。（滾石提供）

吳昱廷的生日派對由木木主持，事後她也發文：「我很驕傲你是我的朋友。」並稱讚他始終保有真誠與純粹的熱愛。至於U:NUS其他團員也透過錄影祝福吳昱廷，團長高胥崴以口琴演奏《里昂》前奏並送上祝福，高有翔期許吳昱廷持續創作出更好的作品，而剛退伍的蔡承祐則暖心表示：「只要你累了，我這輩子都會陪著你。」吳昱廷被問到若有機會挑戰BL題材想與誰合作時，他笑答是蔡承祐，直呼：「一定很出圈！」

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U:NUS吳昱廷在生日會上朗讀手寫信告白歌迷。（滾石提供）

生日派對上，吳昱廷自彈自唱創作歌曲《3721》浪漫開場，另外也演唱《Used to be alone》，談到創作靈感，他坦言這首歌源於自己過去的社交恐懼，「以前的我是害怕交朋友，也討厭交朋友的人，但我想告訴大家，每個人都是獨一無二的，做自己舒服的樣子就好了。」

活動後半段，吳昱廷親自朗讀手寫信，將平時不擅長說出口的感謝化作文字傳達給粉絲，現場充滿感動氛圍，從台下歌迷到主持人皆哭成一片。

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