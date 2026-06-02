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懷胎9月爆意外！張齡予挺巨肚地上滾 帥尪遠在國外爽玩

張齡予懷胎9月慘摔地上滾，3歲兒肉身護妹妹。（資料照，三立提供）張齡予懷胎9月慘摔地上滾，3歲兒肉身護妹妹。（資料照，三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕連家二媳婦路永佳跨界創業，自創精油照護品牌今（2）日舉辦新品發表會，圈內好友廖家儀、張齡予、Akin齊聚站台。目前懷胎9個月、即將在6月底臨盆的張齡予挺著大肚子現身，自爆前陣子抱著3歲半兒子不慎摔倒「用圓肚子在地上滾」，驚險萬分；而定居台灣的廖家儀則大談媽媽經，透露香港教育體制太高壓，回台後直接放養「不管孩子成績」，專心培養女兒成為壁球國手。

張齡予即將在月底迎來二寶女兒，她透露3歲半的大兒子近來面臨「媽媽屬於他」的倒數階段，情緒有些不穩。前陣子出門時，大兒子遇車突然暴衝，加上身旁另一名小女孩也嚇到撞上她的腳，導致張齡予瞬間失去平衡摔倒。回憶驚險瞬間，張齡予感動表示，當時兒子竟然用腳壓在她肚子外面「肉身保護妹妹」，而自己則用圓滾滾的肚子在地上滾來滾去，自嘲：「真的好丟臉、很醜！」所幸就醫檢查後母子均安，也沒有破水。

不過驚險摔倒時，老公竟遠在國外享受兄弟之旅，張齡予對此展現超高情商，直言不希望老公因為自己懷孕就被綁死，「他要有自己的人生，遠水救不了近火，我也沒特別講。」

此外，對於近期震驚社會的月子中心偷拍、戀童換臉亂象，張齡予也在現場嚴肅砲轟，直指這背後是「暗黑產業鏈」，呼籲政府加強查緝，並提醒民眾可以購買便宜的偵測器防偷拍，一起關注社會亂象。

同場的廖家儀則大方分享育兒近況。與富商老公育有2子1女的她，2024年返台定居生活，她坦言孩子們回台後適應得極好。廖家儀透露以前在香港時教育環境極度高壓，回台後，廖家儀決定選對路，放手讓三個小孩專心發揮運動天賦，去學西洋劍和壁球，直言：「回台灣沒有人管成績，可以專心發揮，不要太重學制，小孩太辛苦了，多點時間做運動。」如今她不僅接下壁球協會顧問，今年更將負責「亞洲公開賽」的相關事務。

為了幫助更多年輕運動員，廖家儀目前正積極奔走尋找贊助商，她也甜蜜透露，老公的公司「可口可樂」得知後便率先內部力挺、優先支持青少年運動發展。廖家儀欣慰表示，不只希望能把運動項目變成學校學分，也「希望幫助更多年輕運動員，讓運動風氣越來越盛。」

廖家儀與路永佳因孩子而認識，後來也透過心希望協會公益活動更加熟絡，私下更經常一起打高爾夫。從育兒聊到紓壓，從運動聊到女性保養，彼此不只是朋友，更是在各自忙碌生活裡互相提醒「也要照顧自己」的那個人。張齡予則是在婚前便與路永佳認識，一段跨越人生多個重要時刻的情誼。路永佳見證了她結婚也見證孩子的誕生，「能一路看著彼此走過這些人生轉折，很珍貴。」兩人平時也經常交流女性保養與身體照護相關話題。

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