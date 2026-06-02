前女F4成員近況曝光 愛心飼養8隻流浪貓揭新身分

葉庭蓁與她的珍寵狐獴。（鴻凱娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕前女F4成員「Amy」葉庭蓁熱邀大家響應《2026國際同伴動物日》，呼籲全世界的夥伴們多關心愛護身邊的同伴動物，活動主要宣導連結動物保護與家庭暴力防治兩大領域，現場邀請重視動保及婦幼保護的企業大佬政商長官及歌手演員藝人們一起綻放愛心支持力挺。

「Amy」葉庭蓁將擔任主持，她目前與就讀國中一年級的兒子Winter一起考取「政府志工核准證照」，更一起愛心飼養了8隻流浪貓咪與2隻狐獴，活動當天，馬可多本部及與星際義工隊還有台灣環產志工隊炒熱氣氛帶動現場，今年更特別邀請台北市長蔣萬安、臺北市議會議長戴錫欽、臺北市議會議員陳宥成、立法委員郭昱晴等眾多位非常重視動保活動及婦幼安全的長官貴賓親臨現場與大家一起同歡。

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葉庭蓁疼愛流浪狗群。（鴻凱娛樂提供）

活動現場除了可以更充分地了解各類同伴動物正確的飼養方式，更包含寓教於樂的嘉年華會，還能與退休的國家工作犬和特殊珍貴寵物教學互動，包含等家的貓咪、陪伴犬、國家犬、刺蝟跟狐獴等寵物，還有檢疫犬的工作任務解說以及親子闖關活動。

《2026國際同伴動物日》將在6月13日上午9點半到下午4點半，於臺北市議會9樓國際會議廳舉行，上午場在臺北市議會內不僅有TED式跨域宣講及THE LINK高峰研討會，下午場更有今年首次舉辦在臺北市議會戶外廣場的《同伴動物日嘉年華》盛大登場，就是要讓全台更多前來參與活動的朋友們能有更大的互動空間，當天現場節目表演，療癒角互動、親子闖關遊戲、園遊會等活動精彩可期熱鬧非凡。

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