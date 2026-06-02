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娛樂 音樂

劉艾立拚金曲歌后最期待和蔡依林坐同排 昔被指介入感情親上火線全說了

「ERIKA」劉艾立今年以《雙魚宮》入圍金曲獎最佳華語女歌手。（記者陳奕全攝）「ERIKA」劉艾立今年以《雙魚宮》入圍金曲獎最佳華語女歌手。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「ERIKA」劉艾立今年以《雙魚宮》入圍金曲獎最佳華語女歌手，今（2日）受訪談到最期待和同樣入圍歌后的昔日同門師姐「Jolin」蔡依林坐同一排，過去她曾在後台和Jolin合照過，這次也希望有機會再合照一次。

今年開始ERIKA擔任王力宏巡演和聲，透露王力宏是看過她在YouTube的影片主動邀約她，讓她很意外，上一次當其他歌手和聲已是15年前跑昔日師兄蕭敬騰的巡迴，不過離開老蕭經紀公司後，兩人已沒有聯絡。

這次入圍歌后，ERIKA很驚喜。（記者陳奕全攝）這次入圍歌后，ERIKA很驚喜。（記者陳奕全攝）

這次入圍歌后，ERIKA很驚喜，她說看直播時聽到前面公布的都沒有她的作品，本以為沒希望了，沒想到突然聽到「劉艾立」，但她又比較少用中文名字，沒有立刻反應過來，反倒是製作人男友呂孝廷興奮對她說：「妳做到了。」

ERIKA過去曾被網路歌手Vera指控介入她與呂孝廷的感情。（記者陳奕全攝）ERIKA過去曾被網路歌手Vera指控介入她與呂孝廷的感情。（記者陳奕全攝）

談到男友，ERIKA大方透露兩人已同居，目前交往6年了，過去她曾被網路歌手Vera指控介入她與呂孝廷的感情，但ERIKA始終沒有親自解釋，今天她提到，主要是以前的經紀公司「要我不要回應！」被問到心中會有委屈嗎？她則說：「一定會的，但都過去了，也很久了，這是我必經的課程，學會不要那麼衝動，有話就放在音樂裡面。」

ERIKA透露紅毯禮服會走飄飄然的仙女風格。（記者陳奕全攝）ERIKA透露紅毯禮服會走飄飄然的仙女風格。（記者陳奕全攝）

至於Vera的指控，也讓不少網友曾把ERIKA當成「小三」，被問到要不要趁機澄清一下？她則說：「我想說的話都放在音樂裡了，《雙魚宮》和之前的EP，都會透露我的故事。」明天ERIKA將飛往美國度假，之後回台參加金曲獎典禮，被問到紅毯不會和男友一起走，她說不會，因為自己是首次入圍女歌手，男友希望重點在她，她也透露紅毯禮服會走飄飄然的仙女風格。

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