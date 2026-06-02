南韓李瑩珠來台9年成老闆娘 驚人年收入曝光「超過20人狂追」

李瑩珠圓歌手夢。（LEXX原質娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自南韓的YTR李瑩珠即將在7月10日發行首張個人專輯，她隻身來台九年，畢業就投入美容產業，開了霧眉店，第一年年收入衝破千萬，這些年更教過3百多個學生。單身的她被問到有沒有追求者？豪氣說：「追我的人很多，兩隻手兩隻腳數不完。」

回顧來台發展的契機，李瑩珠透露當初在南韓就讀觀光科系，因海外實習被老師派往香港，隨後獲得交換學生的機會來到台灣，這一待就是九年，作為家中最小的女兒，她坦言其實很牽掛已經70多歲的父親，但家人選擇接受她的決定，她感性表示：「台灣人真的很善良、非常親切，而且能包容很多不同的文化，讓我很想留在這裡發展。」

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李瑩珠圓歌手夢。（LEXX原質娛樂提供）

李瑩珠對於台灣食物非常適應，唯一不吃的是香菜，臭豆腐、火鍋加芋頭都能接受，她打趣：「我個性比較開放一點，不怕陌生，這一點很像台灣人，很會交朋友。」

外型亮眼的她常被異性搭訕，被問到喜歡台灣男生嗎？她大方表示南韓、台灣的男生都喜歡，開出「膚色黑」、「貼心」兩個條件，至於欣賞的男藝人，她表示韓星是金南佶，台灣部分則喜歡王陽明，自己來台看的第一部電影就是《角頭2》，做出惋惜狀：「可惜他結婚了。」

李瑩珠圓歌手夢。（LEXX原質娛樂提供）

過去她交過三任南韓、兩任台灣男友，覺得台灣男生比較直男、很單純，而南韓男生雖然很懂女生，可是他們的想法也多，不過她並不覺得南韓男生大男人，笑稱平常在家裡，都是爸爸煮飯，爸媽吵架時，爸爸就去遛狗，「我的個性跟媽媽比較像，都屬於比較強勢的類型。」

目前她抱持著「自然遇到」主義，但如果是從朋友變成對象就比較不太行，開玩笑透露目前追她的人超過20個，不過因為即將要出專輯，加上還有事業要打理，無法分出太多心思來談感情。

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