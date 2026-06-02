星際效應遇上侏羅紀 安海瑟薇《橡樹街末日》受困史前時代末日生存

安海瑟薇（右）在《橡樹街末日》和伊旺麥奎格搭檔演夫妻。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡得主安海瑟薇今年剛以《穿著Prada的惡魔2》席捲全球票房，暑假新片《橡樹街末日》也釋出全新預告。這次她竟穿越時空，一口氣回到恐龍稱霸地球的史前世界，展開一場超乎想像的末日生存冒險。預告曝光後掀起熱議，被形容根本是《星際效應》遇上《侏羅紀世界》的夢幻結合。

安海瑟薇在新片《橡樹街末日》中，與曾於《星際大戰》宇宙飾演「歐比王」的男星伊旺麥奎格首度搭檔演出夫妻，兩人育有兩個孩子，一家人原本住在寧靜平凡的「橡樹街」社區，卻在某天清晨醒來後，發現整個社區竟離奇穿越到恐龍橫行的史前時代！

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安海瑟薇（右）和伊旺麥奎格（左）一家人在《橡樹街末日》受困史前時代。（華納兄弟提供）

然而本片的恐龍不再只是存在於叢林或荒島，而是直接闖進人類熟悉的日常生活空間。正式預告中不僅能看到巨大恐龍深夜闖入後院翻找食物，還有獵食中的恐龍在住宅巷口高速狂奔，把原本溫馨平靜的社區，瞬間變成驚險刺激的生存戰場，緊張感讓人幾乎喘不過氣。

除了驚悚刺激的科幻元素，《橡樹街末日》預告也曝光不同種類的恐龍生態，視覺規模全面升級。有些恐龍速度快如閃電，在住宅區中高速穿梭追捕獵物；也有一整群盤旋在屋頂、虎視眈眈等待攻擊時機的飛行恐龍，讓整座社區陷入前所未有的恐懼之中，更有體型巨大的暴龍直接踏進住宅街區，一路逼近家門的震撼場面，壓迫感幾乎突破銀幕。

面對全面失控的恐龍世界，安海瑟薇與伊旺麥奎格也為了保護孩子挺身而出，與暴龍展開近距離正面纏鬥，充滿視死如歸的絕望感與情感張力，更令人好奇故事會如何發展。

《橡樹街末日》由大衛羅伯特米切爾擔任編導，「科幻鬼才」J. J.亞伯拉罕擔任製片，將於8月12日在台上映。

《橡樹街末日》正式預告：

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