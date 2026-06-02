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娛樂 最新消息

針孔偷拍疑雲燒進知名生殖中心 趙小僑曝心聲：當時無心察覺異狀

趙小僑求子故事感動許多人。（資料照，記者胡舜翔攝）趙小僑求子故事感動許多人。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕近期針孔偷拍風暴持續延燒，連知名不孕症醫療機構「送子鳥生殖中心」台北院區也捲入爭議。院內被發現疑似有攝影設備拆除後留下的孔洞痕跡，引發外界關注。台北地檢署於6月1日指揮中山分局進行搜索並傳喚相關人員，案件已進入司法調查程序。

該中心過去曾是不少藝人求子選擇，包括「Lulu」黃路梓茵、魏蔓、謝盈萱等人都曾分享療程經驗。其中，趙小僑則是在該機構透過試管療程，歷經多年求子艱辛，最終迎來女兒「典典寶寶」。

回顧求子過程，趙小僑曾歷經一次人工受孕、兩次試管失敗，甚至在第三次試管成功後又遭遇妊娠16週胎停打擊。她坦言整段過程在自己身上施打超過千針，只能不斷往返醫療療程之中，直到2022年7月才終於順利生下女兒。

針對此次「送子鳥」捲入偷拍疑雲，趙小僑也透過經紀人回應表示看到新聞相當驚訝，已請經紀人進一步了解，目前靜待司法調查結果。她也強調當時療程期間幾乎每天都在抽血、打點滴，腦中只專注在孩子能平安出生，並未察覺任何異狀。

最後她也向仍在求子路上的民眾喊話，希望大家都能平安順利，「當時真的沒有心力去注意其他事情，只希望孩子健康出生。」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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