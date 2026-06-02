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嫁連勝文20年爆動手內幕？蔡依珊昔欲言又止 連戰二媳今露面全說了

〔記者傅茗渝／台北報導〕國民黨副主席連勝文與「紅豆食府」千金蔡依珊結婚20年，早前上節目談及婚姻生活時的微妙神情與感嘆，加上曾發出「該斷就斷」的限時動態，引發不少網友揣測豪門婚姻現況。對此，連家二媳婦路永佳今（2）日出席自創精油照護品牌活動，被問及大嫂近況，笑認妯娌間「喝了酒不小心會罵老公」，用幽默化解外界好奇。

路永佳。（資料照，記者陳奕全攝）路永佳。（資料照，記者陳奕全攝）

蔡依珊先前曾在社群平台PO出眼部受傷的特寫照，有感而發寫下：「不好的，該斷就斷了，迎接美好的，因為妳值得。」雖解釋是被愛犬抓傷，該則動態隨後便刪除，仍引來敏感網友聯想。隨後更有網友翻出她接受資深製作人王偉忠廣播節目訪問，蔡依珊坦言剛結婚時，「他當時很溫柔」，但隨後也無奈苦笑稱連勝文對外客氣，在家其實相對嚴肅，甚至開玩笑形容先生有時像「雙面人」。面對王偉忠試圖緩頰，蔡依珊當時語帶保留、欲言又止地對王偉忠說：「你感覺到我的恐懼，我不太敢講。」這段充滿張力的互動，在社群媒體上引發熱烈討論。

連勝武的妻子路永佳今日出席自創品牌LUYC記者會時，大方談及家族互動。她透露妯娌平時都會聚在一起，但話題多圍繞在小孩與運動，「我們不會去聊網友的揣測，也不會聊什麼家族大業。」至於外界對於連家夫妻私下互動的好奇，路永佳讚大伯連勝文私下幽默有趣，每次家族聚餐夫妻倆一起出現時，氣氛都很和善，也會帶著孩子出席。不過，路永佳也展現不造作的率真個性，笑稱豪門媳婦也有一般人的日常宣洩：「妯娌會一起罵老公啦，但那是喝了酒不小心的。」

連勝文與蔡依珊。（資料照，記者潘少棠攝）連勝文與蔡依珊。（資料照，記者潘少棠攝）

路永佳表示家族氣氛一直很和樂，自己和蔡依珊都是盡責的「好媳婦」，每週都會固定帶孩子回公婆家聚餐，今年母親節也才剛陪婆婆一起吃飯。這次跨界創業開創私密處潔淨露等精油產品，路永佳透露老公連勝武相當支持，還會驕傲地向外人介紹「我太太現在不一樣了」。她也笑喊等自己的品牌知名度穩定後，未來相當期待能與大嫂蔡依珊展開跨界合作。

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