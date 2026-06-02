分手孫綻！米可白證實結束3年戀情 露面舉杯吐心聲：能陪我喝一杯嗎

〔記者邱奕欽／台北報導〕41歲「米可白」趙亦瑄與孫綻交往3年，沒想到今（2日）雙方證實已結束戀情，消息曝光後引發關注。與此同時，米可白也在同一天分享出舉杯的近照，意有所指透露心緒表示「能陪我喝一杯嗎～」簡短的一句話在分手消息傳出之際，格外引人聯想，吸引大批網友湧入留言關心。

米可白（圖）與孫綻3年戀情傳出畫下句點後，曬出舉杯近照表示「能陪我喝一杯嗎」。（翻攝自IG）

米可白今稍早分享生活照，只見她將短髮綁成包頭造型，身穿淺藍色上衣搭配牛仔褲及條紋針織罩衫，展現文青又帶點俏皮的風格，同時坐在餐廳內手舉著透明杯子，露出靦腆笑容表示「能陪我喝一杯嗎～」此話一出立刻吸引許多粉絲的踴躍回應，「喝10杯都沒問題」、「好甜美的笑容」、「哪裡報名一起喝！」

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事實上，米可白2024年爆出緋聞後，孫綻當時坦承雙方已相處1年，因擔心戀情見光死才未高調認愛。交往期間，孫綻曾陪伴米可白度過愛犬離世及鼻子手術等低潮時刻，兩人也時常一起出遊散心，感情看似穩定仍在今日傳出3年戀情告終，米可白透過經紀人證實消息，表示雙方經過理性溝通後做出決定。

孫綻。（資料照，記者陳奕全攝）

由於米可白先前出席活動時曾被問及婚事規劃，當時坦言「因為要結婚就是再婚，這是很重大的，我必須思考一下」，外界因此推測雙方可能對婚姻規劃存在不同想法。對此，經紀人也表示，2人一直都有在聊未來的規劃，不過雙方沒共識也沒有第三者，是和平分手。如今，分手消息獲得證實，米可白的舉杯照與一句「能陪我喝一杯嗎」，也讓不少粉絲留言送暖，希望她能好好照顧自己。

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