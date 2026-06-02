生兩胎仍少女感！陳瑋薇談「孕期限制」打破迷思：懷孕也能做SPA

陳瑋薇分享孕期也是可以做SPA的。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳瑋薇和「八弟」蕭志瑋共同主持公視台語台《生活愛美麗》，第一季開播後節目深受粉絲喜愛，第二季將於6/5晚間九點公視台語台播出，生兩胎的陳瑋薇一出場，大家都驚呼身材保養得宜，像沒生過一樣，說到懷孕，陳瑋薇表示，懷孕有很多事不能做，給孕婦很多的限制，這樣讓懷孕的人，生活過得很苦、很無聊。

陳瑋薇說，懷孕時說想去按摩，媽媽聽到就會很生氣，擔心危險。「我很感謝這個節目，讓我知道懷孕也可以做SPA，可以吃想吃的食物，只要找到專業的人協助就可以。」用不同的角度去看世界，讓生活不要太有壓力，多增添一些溫柔來療癒自己。

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隨著節目《生活愛美麗》即將迎來第二季，八弟分享透過錄製節目讓他感受到平時都市人在找尋的放鬆感和Chill感，其實就藏在南部，八弟說：「有一集我到南部去和阿公、阿媽聊天，發現要找的輕鬆感就在他們身上，他們的生活很快樂，非常的知足。」現代人都很「拍拚（努力）」在生活，有時候會忘記自己為什麼要這麼拚。陳瑋薇說：「印象有一位阿媽每一天採到什麼菜，就賣什麼菜，不會說為了生活很辛苦奔波。」雖然這件事情看起來很簡單，但這就是《生活愛美麗》要拍下來記錄下來，傳達給大家提醒大家的精神，為了工作打拚奔波的同時，也可以簡簡單單的生活。

八弟（左起）、林玟誼、陳瑋薇端舞龍舞獅造型饅頭送祝福。（公視台語台提供）

兩位主持人分享外，也邀請節目來賓來分享生活美學和錄影過程，玩具博物館總監表示，看到不同年紀的人，都可以把老玩具玩得很開心、很有趣，這樣的畫面讓人覺得很感動，也很有傳承的意義。八弟表示，古早玩具真的可以玩三代。陳瑋薇說道：「除了童玩，還有手作創意饅頭，將饅頭做成不同的造型。」八弟說：「這就是節目拍出來想表達的，就連吃的東西都要很漂亮。」

活動尾聲，陳瑋薇好友林玟誼手端舞龍舞獅造型饅頭現身送祝福，祝節目收視長紅，陳瑋薇一看到林玟誼的出現，驚喜萬分大聲尖叫「怎麼會是妳？我全身起雞皮疙瘩。」

林玟誼表示，這個秘密可是保守很久，都沒和她說，早就預料到她的反應會尖叫。陳瑋薇說：「我真的好感動妳來。」八弟也打趣表示，陳瑋薇的朋友都是美女，讓他也很感動，美女來送祝福。說到生活美學，林玟誼說：「我對生活的堅持就是，參加什麼樣的活動，就要有什麼樣的打扮，注重儀式感。」

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