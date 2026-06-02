謝震廷涉掏刀威脅前任還放鳥法官 保證金沒收恐被通緝

〔記者翁靖祐／台北報導〕曾參與節目《星光大道》的創作歌手謝震廷2024年間與女友爭執，過程疑似掏刀，並被控拿裸照威脅等。檢方依違反個人資料保護法、妨害自由等罪起訴。不過，由於謝震廷於本案開庭期間均未到庭，北院認定其已經逃匿，並裁定沒收他繳納的5萬元保證金，未來恐發布通緝。

歌手謝震廷涉持刀威脅前任被起訴，但因為開庭神隱，北院裁定沒收其先前繳交的5萬元的保證金。（翻攝自臉書）

謝震廷在參加星光大道第一屆時年僅13歲，因為擁有成熟的創作天賦及歌唱技巧，當時他雖未拿下冠軍，但卻仍然備受矚目。2015年謝推出首張專輯《查理 Progress Reports》，並成功藉此拿下27屆金曲獎最佳新人獎。

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孰料，謝震廷2024年1月5日被爆出是恐怖情人，因為和當時的女友發生爭執，並失控拿出刀，後續更是被社區保全制止並強制送醫。事後，謝當時的女友報案，並指控案發前早已提出分手，但謝心生不滿，不僅拿手機裡的裸照威脅，更於租屋處拿起剪刀直直走向女方，讓女方害怕得躲在牆角。

檢方偵辦期間傳喚謝震廷時，謝並未前來應訊，發布通緝後，警方於2024年10月23日將其逮捕到案移送北檢歸案。謝辯稱自己回老家，沒有收到通知，並於訊後被諭知5萬元交保，全案於2025年偵結，檢方依違反個資法、妨害自由等罪起訴。後續謝震廷於開庭期間都未出現，最後北院無法連繫上謝，並認定謝已經逃匿，於近日裁定沒收謝的5萬元保金，目前仍未正式發布通緝。

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