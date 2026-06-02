全網心疼！裴琳斜槓賣雞蛋糕「超細紙片臂」曝光 骨裂暴瘦剩36公斤

女星裴琳創業賣雞蛋糕。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以少女歌手身分風光出道、近年轉戰本土劇走紅的女星裴琳，近年在《戲說台灣》及八點檔《一家團圓》中皆有亮眼表現。去年8月她宣布開拓事業第二春，斜槓開行動餐車販售雞蛋糕，吸引大批忠粉跨縣市追隨。近日，有幸運粉絲根據餐車出沒資訊成功「捕獲野生裴琳」並曬出合照，不料照片曝光後，裴琳那幾乎「一折就斷」的超纖細手臂與骨感身形，立刻讓全網看呆，大批網友一陣心疼直呼：「怎麼瘦成這樣？要好好保重身體啊！」

一名網友日前在社群平台Threads上興奮分享與裴琳的街頭合照，畫面中的裴琳雖然戴著口罩，穿著一字肩的寬鬆長裙，卻完全遮擋不住大幅消瘦的身形。她露出的肩頸線條瘦到鎖骨深陷，尤其是毫無贅肉、宛如紙片般的「超細手臂」，與過去在螢幕前豐潤健康的形象判若兩人，引發脆友們強烈憂慮，紛紛留言關心：「看起來憔悴許多欸，希望她早日康復加油」、「真的越來越瘦了」、「怎麼會瘦到連骨頭形狀都看得到？」

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事實上，裴琳之所以身形急速消瘦，與她先前的健康狀況息息相關。由於一度長達1年多未接拍新戲，她決定自食其力創業，開著行動餐車巡迴全台。然而長期站立備料，卻加劇了她右邊髖關節的不適與發麻，就醫檢查後才驚覺早已「骨裂」，必須緊急開刀打入鋼釘固定。

去年8月她受訪時曾苦笑表示自己當時只剩38公斤，沒想到術後體重不增反減，甚至一路掉到僅剩36、37公斤，讓她相當苦惱「怎麼吃都不長肉」。當時連主治醫師都看下去，破天荒開出「盡量多吃垃圾食物、珍奶」的醫囑，如今街頭近照曝光，顯見女神的增肉計畫仍需加油，粉絲也紛紛集氣盼她早日恢復健康。

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