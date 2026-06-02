不讓老婆看「ARASHI」嵐演唱會直播 日男怒把電腦摔兩半

有日本嵐飯的丈夫在演唱會直播開始前一個小時左右，把妻子準備看演唱會的電腦摔成兩半。（圖擷取自@colors1985社群平台「Threads」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本時間5月31日6點是國民天團「ARASHI」嵐的演唱會直播開始，大約有超過600萬粉絲在螢幕前引頸期盼，不過有些粉絲沒這麼幸運。其中一位粉絲在直播開始前1小時左右，她丈夫突然把電腦摔成兩半，甚至對她說「信不信我殺了妳」，於是她報警處理，她也會前往市役所尋求諮詢與協助。

台灣網友大嘆「ARASHI是個連社會都能影響的存在」。（圖擷取自「ARASHI」臉書專頁）

其實這回國民天團「ARASHI」嵐演唱會所衍伸的日本夫妻、家族問題在各大社群平台都有不少件，其中有件引人注意的是，有位相葉雅紀粉的父親去世，她原本想照原定計畫參加演唱會再搭乘新幹線回來參加告別式，最後選擇在老家參加完整的守夜及告別式，也沒有想到她丈夫在社群平台上發文會引發這麼大的迴響，謝謝支持她想參加演唱會的人，同時說明之後會把相關貼文刪除。

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還有日男抱怨妻子是嵐飯，6點到9點要看演唱會直播這樣「他的晚餐怎麼辦」，遭大批網友出征「不要吃啊」、「好手好腳的」、「餓死吧」等，也有台灣網友大嘆「ARASHI是個連社會都能影響的存在」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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