自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

不讓老婆看「ARASHI」嵐演唱會直播 日男怒把電腦摔兩半

有日本嵐飯的丈夫在演唱會直播開始前一個小時左右，把妻子準備看演唱會的電腦摔成兩半。（圖擷取自@colors1985社群平台「Threads」）有日本嵐飯的丈夫在演唱會直播開始前一個小時左右，把妻子準備看演唱會的電腦摔成兩半。（圖擷取自@colors1985社群平台「Threads」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本時間5月31日6點是國民天團「ARASHI」嵐的演唱會直播開始，大約有超過600萬粉絲在螢幕前引頸期盼，不過有些粉絲沒這麼幸運。其中一位粉絲在直播開始前1小時左右，她丈夫突然把電腦摔成兩半，甚至對她說「信不信我殺了妳」，於是她報警處理，她也會前往市役所尋求諮詢與協助。

台灣網友大嘆「ARASHI是個連社會都能影響的存在」。（圖擷取自「ARASHI」臉書專頁）台灣網友大嘆「ARASHI是個連社會都能影響的存在」。（圖擷取自「ARASHI」臉書專頁）

其實這回國民天團「ARASHI」嵐演唱會所衍伸的日本夫妻、家族問題在各大社群平台都有不少件，其中有件引人注意的是，有位相葉雅紀粉的父親去世，她原本想照原定計畫參加演唱會再搭乘新幹線回來參加告別式，最後選擇在老家參加完整的守夜及告別式，也沒有想到她丈夫在社群平台上發文會引發這麼大的迴響，謝謝支持她想參加演唱會的人，同時說明之後會把相關貼文刪除。

還有日男抱怨妻子是嵐飯，6點到9點要看演唱會直播這樣「他的晚餐怎麼辦」，遭大批網友出征「不要吃啊」、「好手好腳的」、「餓死吧」等，也有台灣網友大嘆「ARASHI是個連社會都能影響的存在」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中