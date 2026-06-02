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女星懷孕罹罕病！大腿長滿「百顆化膿水泡」喝紅茶險出事狂嘔

木木老師（左起）、米可白、孫協志、熊熊、溫蒂老師，在《明星算算鍋》大聊凍卵辛苦經歷。（東森超視提供）木木老師（左起）、米可白、孫協志、熊熊、溫蒂老師，在《明星算算鍋》大聊凍卵辛苦經歷。（東森超視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星熊熊近期擔任來賓，錄製孫協志東森命理談話性節目《明星算算鍋》，分享「求子」背後的艱辛血淚與命理啟示。提到求子過程中的身體折磨，吃藥導致身材浮腫，手術後更需臥床靜養。她回憶，當時為了懷孕身體素質不佳，副作用強烈，曾因為太急著趕去支持夏宇童舞台劇，喝了一口紅茶後嘔吐不止，導致臉部微血管破裂，狼狽模樣令她至今心有餘悸。

熊熊受孕苦熬「妊娠天皰瘡」。（東森超視提供）熊熊受孕苦熬「妊娠天皰瘡」。（東森超視提供）

熊熊分享了三度凍卵的坎坷求子路。起初她單身時曾打算赴國外「借精生子」，幸運的是隨後遇上現任老公，省下這筆費用。她更曝光凍卵全過程，第一次凍卵取出14顆，婚後結合僅剩5顆，再經PGS染色體檢測，其中2顆異常，植入後也未能成功留住。後來，她為了拚第一胎順利生下女兒，又經歷了第二次凍卵；去年四月則進行第三次取卵，共取出10顆，結合後留下2 至3顆可用卵子，計畫為女兒拚個伴。

最驚險的是，懷女兒時患上嚴重的「妊娠天皰瘡」，大腿長滿百餘顆化膿水泡，身體免疫力與胎兒產生排斥，所幸女兒出生後隨即好轉，驚心動魄的過程讓現場來賓心疼不已。

熊熊錄《明星算算鍋》遭命理師「精準命中」熊熊發文大讚「老師是神」。（翻攝自IG）熊熊錄《明星算算鍋》遭命理師「精準命中」熊熊發文大讚「老師是神」。（翻攝自IG）

節目錄製當日，熊熊詢問第二胎懷孕時機與性別，木木老師根據命盤指出，今年懷孕機率極高，且懷男寶寶的機會大。沒想到錄影後，熊熊隨即在5月20日官宣懷上第二胎，5月29日更公布性別為「男」，完全命中預言。事後熊熊驚喜發文讚嘆：「木木老師是神，精準命中所有！」表示原本心中懸著的大石頭終於落下，期待年底迎來兒子的誕生。

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