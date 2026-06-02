自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

U:NUS蔡承祐退伍脫掉軍裝換女裝 急性子把慢活當功課

〔記者陳慧玲／台北報導〕U:NUS蔡承祐5月底才剛退伍，近期擔任服飾品牌一日店長，現場擠爆粉絲，歡迎他回歸，他也脫掉軍裝穿上中性女裝，展現「剛柔並濟」魅力。

蔡承祐出席服飾品牌一日店長活動。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）蔡承祐出席服飾品牌一日店長活動。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）

蔡承祐以品牌好友身分受邀出席任南韓人氣女裝品牌「SLOWAND」一日店長活動，南韓 「現代百貨」與新光三越推出「THE HYUNDAI X SKM POP-UP STORE」，日前於台中新光三越推出「SLOWAND」快閃店，蔡承祐也駕馭品牌中性風格女裝，他特別以「柔和」與「乾淨」來形容品牌設計語言，「讓人感覺沒有壓力，是讓人舒服自在的『慢節奏的美學』。」

蔡承祐退伍後出席服飾快閃活動。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）蔡承祐退伍後出席服飾快閃活動。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）

過去蔡承祐總是比較急性子，但此次服飾品牌旗下的配件品牌名稱意指「緩慢」及「微小的平靜」，他坦承「慢活」是自己一輩子的功課，「我總覺得時間就是金錢，我現在不努力，我的價值就會降低，每一分一秒不做事就會焦慮。身邊的人都叫我慢一點，我要好好學習如何慢活。」

蔡承祐自認是配件控，喜歡不同的搭配。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）蔡承祐自認是配件控，喜歡不同的搭配。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）

談到當兵的收穫，蔡承祐說當兵這段時間讓自己重新思考人生方向，「包括自己的下一步、接下來該做什麼，對我來說心態上成長很多。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中