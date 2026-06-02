U:NUS蔡承祐退伍脫掉軍裝換女裝 急性子把慢活當功課

〔記者陳慧玲／台北報導〕U:NUS蔡承祐5月底才剛退伍，近期擔任服飾品牌一日店長，現場擠爆粉絲，歡迎他回歸，他也脫掉軍裝穿上中性女裝，展現「剛柔並濟」魅力。

蔡承祐出席服飾品牌一日店長活動。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）

蔡承祐以品牌好友身分受邀出席任南韓人氣女裝品牌「SLOWAND」一日店長活動，南韓 「現代百貨」與新光三越推出「THE HYUNDAI X SKM POP-UP STORE」，日前於台中新光三越推出「SLOWAND」快閃店，蔡承祐也駕馭品牌中性風格女裝，他特別以「柔和」與「乾淨」來形容品牌設計語言，「讓人感覺沒有壓力，是讓人舒服自在的『慢節奏的美學』。」

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蔡承祐退伍後出席服飾快閃活動。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）

過去蔡承祐總是比較急性子，但此次服飾品牌旗下的配件品牌名稱意指「緩慢」及「微小的平靜」，他坦承「慢活」是自己一輩子的功課，「我總覺得時間就是金錢，我現在不努力，我的價值就會降低，每一分一秒不做事就會焦慮。身邊的人都叫我慢一點，我要好好學習如何慢活。」

蔡承祐自認是配件控，喜歡不同的搭配。（THE HYUNDAI 現代百貨提供）

談到當兵的收穫，蔡承祐說當兵這段時間讓自己重新思考人生方向，「包括自己的下一步、接下來該做什麼，對我來說心態上成長很多。」

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