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娛樂 最新消息

高捷尷尬了！《角頭》秒殺搶不到票動員北館合體

「角頭唱演會－情義到高雄」秒殺完售，演員合體振奮喊聲。（曼尼娛樂提供）「角頭唱演會－情義到高雄」秒殺完售，演員合體振奮喊聲。（曼尼娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕《角頭》IP邁入12週年，「角頭唱演會－情義到高雄」將於暑假前進高流開唱，門票上週五開賣即秒殺完售，許多粉絲直呼搶不到票，紛紛留言敲碗加場。對此，主辦單位曼尼娛樂回應：「『角粉』敲碗加場的聲音我們聽到了。我們當然希望有更多『角粉』能看到這場用心準備的演出，目前正積極與各單位溝通協調加場的可能性，一有好消息會盡快向大家公布。」

監製張威縯開心表示：「『角粉』太給力了。感謝，再感謝。」王識賢則感性表示，感謝所有「角粉」一路以來的支持與陪伴，「每次有活動時，大家總是熱情參與，對我們而言真的就像一家人一樣。」

台語歌王荒山亮說：「很開心。」高捷也感謝粉絲支持，「首場門票秒殺，對我們來說真的是很大的動力。藉由這次機會回饋南部觀眾，也是整個《角頭》家族共同的喜悅。從售票首日的速度，就能看出大家對《角頭》的熱情。我們一定會更加賣力演出，和觀眾一起把這場唱演會炒熱。」黃騰浩則說：「秒殺真的太猛了，謝謝『角粉』們的支持，到時候見。」

張懷秋、高捷、白吉勝親自參與搶票。（曼尼娛樂提供）張懷秋、高捷、白吉勝親自參與搶票。（曼尼娛樂提供）

有趣的是，上週五門票開賣時，高捷、張懷秋及白吉勝也親自守在電腦前參與搶票。首次體驗搶票的高捷與張懷秋一張票都沒搶到，讓張懷秋直呼不可思議，「真的是秒殺。搶到票的觀眾都是神手。」高捷則笑說：「下次要出動整個北館一起搶票了。」至於白吉勝雖在第二輪成功搶到票，卻因太興奮未能順利完成結帳。他笑說把票留給「角粉」，並表示：「『角粉』真的太熱情了。我們一定會加倍回饋大家。」

「2026角頭GATAO唱演會—情義到高雄」卡司陣容堅強，由《角頭》系列中以「仁哥」一角深植人心的王識賢，攜手荒山亮兩大金曲歌王擔任主唱。目前確定登台演出的《角頭》演員包括高捷、王陽明、張懷秋、黃騰浩、鄭人碩、施名帥、張再興、唐振剛、黃尚禾、吳震亞、白吉勝、黃鐙輝、陳萬號及吳長愷，將以震撼舞台與動人歌聲，承載12年的情與義，再度於高雄流行音樂中心集結。

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