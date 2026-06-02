在台灣辦卻要台胞證？中國平台主辦EXO高雄簽售 粉絲氣炸

南韓男團EXO將於7/17在高雄舉行簽售活動，主辦方通路竟是中國湖南廣電旗下的電商平台「小芒」，引發大批粉絲抵制。（擷取自Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓天團EXO7月將再度來台開唱，昨（1）日加碼宣布將於演唱會前夕舉辦首次團體線下簽售會，令EXO-L（粉絲名）又驚又喜。不料該活動的指定銷售平台竟然是具有中共官方背景的中國電商「小芒」。此外，台灣粉絲若非使用中國手機號碼，甚至被要求必須以「台胞證」進行實名驗證才能購買，再度引發輿論譁然。

EXO將在7月18日、19日於高雄巨蛋舉行世界巡迴演唱會《EXO PLANET #6 – EXhOrizon》，讓許多EXO-L十分期待。官方昨天更加碼宣布7月17日要在高雄舉辦第八張專輯《REVERXE》的線下簽售會。

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然而，明明是在台灣舉辦的活動，宣傳資訊卻是先在中國社群平台偷跑發布，初期宣傳海報甚至是簡體字，後續由台灣主辦單位FANME發布才改為正體字。更讓粉絲憤怒的是，主辦方通路為中國官媒「湖南廣電」旗下的電商平台「小芒」，有粉絲嘗試下單時，甚至無法以台灣手機號碼通過驗證，詢問客服後竟被回應「非中國號碼必須使用台胞證驗證」。

消息曝光後讓大批粉絲傻眼痛批，簽售活動明明是在台灣舉辦，卻被迫接受中國的政治審查，同時也擔憂向中國通路購買，不僅會導致大量台灣人的敏感個資流向中國，更意味著台灣粉絲砸大錢衝出的專輯銷量會被「吃豆腐」，最終歸類為中國市場數據，「一旦你們妥協辦了台胞證，等於你們的個資就會曝光在中國，誰知道中國會拿去做什麼？追星前請謹慎」。

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