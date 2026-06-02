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娛樂 歐美

美乳女神不露不行？《高校十八禁》想刪裸露戲傻眼問「你在開玩笑嗎？」

〔娛樂頻道／綜合報導〕HBO熱門影集《高校十八禁》全新第三季已推出精彩最終集，劇中飾演凱西的「美乳女神」席德妮史威尼，近年憑藉性感形象成為好萊塢新生代話題女星。不過外界或許很難想像，第三季原本一度打算刪減她的裸露戲份，沒想到卻遭她本人直接否決，甚至忍不住反問：「你在開玩笑嗎？」

席德妮史威尼飾演的凱西，在《高校十八禁》第三季開設OnlyFans帳號。（翻攝自YouTube）席德妮史威尼飾演的凱西，在《高校十八禁》第三季開設OnlyFans帳號。（翻攝自YouTube）

《高校十八禁》創作者山姆李文森近日接受《紐約時報》訪問時透露，自己在撰寫第三季劇本時，曾思考是否能以不同拍攝方式處理凱西的故事線，避免出現過多裸露畫面。「我當時想，也許可以把這些戲拍完，但完全不需要裸露，或許有其他方式可以帶過某些情節。」

然而當他將這個想法告訴史威尼時，立刻遭到打槍。李文森回憶，史威尼當場反問：「你在開玩笑嗎？我演的是一個OnlyFans模特兒，你現在卻打算避開這些內容？」讓他瞬間認同對方的觀點，只能回應：「好吧，這確實很有道理。」

事實上，《高校十八禁》自開播以來便因大量裸露與性愛場面引發討論，尤其劇中角色設定多為高中生，更讓部分觀眾質疑是否存在過度性化的問題。對此，李文森也再次強調，演員在試鏡階段便會清楚得知角色需求，劇組也會事先確認是否願意接受相關演出內容。

席德妮史威尼認為，凱西在《高校十八禁》第三季要有裸露戲才符合劇情。（HBO Max提供）席德妮史威尼認為，凱西在《高校十八禁》第三季要有裸露戲才符合劇情。（HBO Max提供）

李文森表示，所有涉及親密戲的拍攝都會有專業協調員參與，並尊重演員最終意願。「即使演員已經獲選，如果之後改變想法不願意拍攝，我們也不能強迫他們演出。」他進一步指出，他始終相信唯有在安全且自在的環境下，演員才能展現最真實的表演。「如果現場存在任何壓力，情感就會被阻礙，我的工作就是打造讓演員能安心投入角色的環境。」

談到與史威尼的合作，李文森毫不吝惜給予高度評價，形容對方是「毫無畏懼」且「極度專業」的演員，雙方建立起深厚信任。而第三季也將聚焦OnlyFans等網路成人內容產業文化，希望透過帶有荒謬感的情節設計，在真實、幽默與戲劇張力之間取得平衡，同時深入探索角色內心真正的渴望與需求。《高校十八禁》一至三季現在可於HBO Max觀賞。

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