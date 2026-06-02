自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王俐人50歲大解放 霸喊「別讓生活困住看世界眼睛」

王俐人日前才在印尼峇里島辣秀比基尼好身材。（翻攝自王俐人臉書）王俐人日前才在印尼峇里島辣秀比基尼好身材。（翻攝自王俐人臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人王俐人因激凸賣吹風機爆紅，又大尺度登上SWAG直播引爆話題，卻爆出婚姻亮紅燈，上個月31日不甩婚變疑雲，在印尼峇里島打卡辣秀比基尼好身材。

上個月17日剛過50歲生日的王俐人，今（2）日上午在臉書發文說：「50歲的第一次：別讓生活的腳步，困住了你看世界的眼睛?每個人都在為了生活奔波，我也不例外。」坦言自己過去的這幾10年，世界裡滿是工作、責任、家庭，每天睜開眼就是停不下來的忙碌，直到今年，50歲的她，第一次踏上了峇里島的土地。

王俐人以日前到峇里島旅遊，表示大家總是用「等以後有錢了」、「等以後有空了」來敷衍自己，但生活永遠有忙不完的事，年華卻在不知不覺中悄悄流逝，她用經歷告訴大家：「不要跟我一樣，等到50歲才第一次給自己放一場真正的假。」

她表示，人生只有單程票：「我們每個人都只來這世界走一遭，沒有重來的機會。」最後致親愛的網友粉絲：「答應我，不管現在幾歲，不管工作再忙，都要留點時間和空間給自己。去旅行吧！去看看這世界不同的風景。因為沿途的感動與自由，才是我們送給自己最好的禮物。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中