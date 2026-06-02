王俐人50歲大解放 霸喊「別讓生活困住看世界眼睛」

王俐人日前才在印尼峇里島辣秀比基尼好身材。（翻攝自王俐人臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人王俐人因激凸賣吹風機爆紅，又大尺度登上SWAG直播引爆話題，卻爆出婚姻亮紅燈，上個月31日不甩婚變疑雲，在印尼峇里島打卡辣秀比基尼好身材。

上個月17日剛過50歲生日的王俐人，今（2）日上午在臉書發文說：「50歲的第一次：別讓生活的腳步，困住了你看世界的眼睛?每個人都在為了生活奔波，我也不例外。」坦言自己過去的這幾10年，世界裡滿是工作、責任、家庭，每天睜開眼就是停不下來的忙碌，直到今年，50歲的她，第一次踏上了峇里島的土地。

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王俐人以日前到峇里島旅遊，表示大家總是用「等以後有錢了」、「等以後有空了」來敷衍自己，但生活永遠有忙不完的事，年華卻在不知不覺中悄悄流逝，她用經歷告訴大家：「不要跟我一樣，等到50歲才第一次給自己放一場真正的假。」

她表示，人生只有單程票：「我們每個人都只來這世界走一遭，沒有重來的機會。」最後致親愛的網友粉絲：「答應我，不管現在幾歲，不管工作再忙，都要留點時間和空間給自己。去旅行吧！去看看這世界不同的風景。因為沿途的感動與自由，才是我們送給自己最好的禮物。」

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