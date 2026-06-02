賭王三房高顏值女兒恭賀四房帥兒婚禮 豪門關係顛覆想像

〔記者陳慧玲／綜合報導〕澳門賭王何鴻燊四房梁安琪小兒子何猷君昨（1日）在法國與老婆奚夢瑤補辦婚禮，結果三房陳婉珍的漂亮女兒何超蓮除了點讚何猷君的相關發文，還以英文寫下「恭喜！」並放上喜氣貼圖，何猷君也以英文親回「謝謝姊姊」，這良好的互動顛覆網友對豪門家庭子女間情誼的想像，討論熱烈，也讓話題衝上熱搜。

賭王四房梁安琪（左）的兒子何猷君（左二），在法國與老婆奚夢瑤（右三）補辦婚禮。（翻攝自IG）

前陣子何超蓮才在社群放上她與姊姊還有弟弟，以及媽媽陳婉珍的慶生合照，讓低調的賭王三房難得曝光，過去何超蓮受訪曾談到，賭王爸爸何鴻燊是她媽媽的初戀，當時還因媽媽擔任大房的護理照護做得很好，深得大房喜愛，得知何鴻燊喜歡陳婉珍，因此極力促成兩人在一起。

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賭王三房陳婉珍（前）與何超蓮（右）等子女開心慶生。（翻攝自IG）

何超蓮（右）與鄧紫棋交情很好。（翻攝自IG）

賭王四房梁安琪個性比較外放，過去兒子何猷君要向奚夢瑤求婚時，她也給予很多助力，這次兒子和媳婦到法國補辦婚禮，她當然也亮麗出席。過去民眾總覺得豪門家庭不同房室子女之間絕對充滿「爭產內鬥」情形，不過這次看到弟弟何猷君發出婚禮相關圖文，何超蓮不但按讚，也放上灑花、愛心圖案說「恭喜」，良好的互動，成為網友討論焦點。

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