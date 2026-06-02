隨便哼都超好聽！曾沛慈練歌狂抄筆記 超萌反應逗樂全場

曾沛慈認真模樣再度圈粉。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕實力派歌手曾沛慈近來在人氣音綜《乘風破浪2026》（浪姐）中表現倒吃甘蔗，不僅唱功備受肯定，人氣也跟著水漲船高。在最新一期的第三次公演中，她大膽挑戰「金曲歌后」徐佳瑩的經典神曲〈一樣的月光〉，高質感舞台獲得滿堂彩。昨（1）日，曾沛慈在個人 IG 不藏私分享了這首歌的幕後練唱花絮，影片中她雖然只是隨性哼唱，卻展現出驚人的開口跪實力；而她一聽到老師提點，立刻瞪大雙眼「哦哦哦哦哦」並瘋狂抄筆記的認真模樣，更當場把歌唱老師逗到大笑，反差萌圈粉無數。

曾沛慈在「三公」選唱好姊妹徐佳瑩的〈一樣的月光〉，消息一出便引發高度期待。不過，這也成了她最大的考驗。昨晚曝光的練習室花絮中，可以看到曾沛慈為了不讓自己的詮釋落入「模仿原唱、了無新意」的窠臼，在練習室內與歌唱老師展開了一場漫長的音色與唱法拉鋸戰。即便沒有精緻舞台墊音，曾沛慈隨意開口的厚實嗓音依舊飽滿好聽，再次擦亮她「星光幫」出身的歌后招牌。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，當歌唱老師針對樂句的情感處理給出更精準的修正建議時，曾沛慈頓時「傻大姐靈魂」上身，雙眼瞪得像銅鈴一樣大，嘴裡不斷發出驚呼：「哦哦哦哦哦！」隨即手忙腳亂地抓起筆記本，一字一句認真寫下老師改過的音。

她甚至主動向老師喊卡，抓著頭思索：「老師我想要暫停，我想要，想辦法像講話一樣，不要受到音樂的影響！」看著這位已經貴為金鐘獎得主、唱片大賣的歌手，在練習室裡竟然像個剛入學的小學生一樣拼命，極度反差的畫面讓歌唱老師也忍不住笑了出來。影片曝光後，粉絲紛紛留言大讚：「隨便唱都這麼好聽，拜託原地出音源！」

在 Instagram 查看這則貼文 曾沛慈（@tseng_pets_ohyeah）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法