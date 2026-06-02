詹江村挺桃園市長張善政 名嘴王瑞德酸：他最有家教了

桃園市長張善政。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨桃園市議員「村長」詹江村1日發文控訴，桃園市長張善政出席畢業典禮時遭學生「一路狂吼『新店市長』」，痛批該校「教育很失敗」、「這叫作沒有家教的表現」。儘管詹江村隻字未提校名，但因附圖是桃園第一志願「武陵高中」畢業典禮現場，遭在場學生打臉駁斥現場根本沒人這樣喊。

對此，電視名嘴、資深媒體人王瑞德在臉書發文譏酸：「詹江村最有家教了！所以我告他刑事、民事官司都贏，還拿他賠的錢升等阿聯酋商務艙去歐洲！」隨後2度發文表示：「我個人非常佩服詹江村，尤其他能屈能伸，更希望他能繼冷水坑女王之後，接任中國國民黨文傳會主委，那以後大家就有討論不完的話題。」

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詹江村昨在臉書發文怒轟「這個學校教育很失敗」，指出市長張善政以貴賓身分受邀參加畢業典禮，是對學校的榮幸，卻在沒有禮貌的「青鳥學生」狂吼狂叫「新店市長」的嘈雜聲中前行。

詹江村指出，民進黨議員過去長年在議會或網路帶風向，狂酸住在新店的張善政是「新店市長」，但張善政早已多次澄清平時都住官邸，除非隔天清晨要到台北開院會才回新店。他痛批學生：「你們沒有羞辱到張善政，你們羞辱的是學校的沒有教養。別跟我說這叫做民主，這叫作沒有家教的表現，這些青鳥學生讓桃園人，感到非常可恥」。

由於詹江村貼文附帶的影片截圖露出武陵高中的畢業典禮，不少支持者隨之痛批武陵高中的學生「只能說教育失敗、這群學生書白讀了」、「現在的學生就是猴子，還沒人可以管的那種」、「學校教育這麼失敗啊！學生素質越來越爛！當天的學生出來面對啊！不要躲起來啦！」

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