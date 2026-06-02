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娛樂 最新消息

蔣萬安備詢有厲害藏鏡人 殷瑋驚人背景被翻出

台北市研考會主委殷瑋。（資料照）台北市研考會主委殷瑋。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨籍立委吳沛憶今（1）在廣播節目中表示，台北市長蔣萬安在議會備詢時，研考會主委殷瑋化身背後「藏鏡人」，透過平板電腦整理資料提供講稿給蔣。對此，殷瑋受訪回酸，此說法顯然是沒當過行政官員。

殷瑋表示，這個顯然是沒有當過行政官員，誰在備詢時，面對像吳沛憶如此優秀的民代質詢，有任何心力可以去看任何其他資料，或是任何提示。

對此，網紅楊律師昨晚在臉書發文，透露自己記憶中的殷瑋，他說：「殷瑋在大學時真的是超強辯士，我評過他很多場辯論比賽，他每次上台都狂電對手，再加上他是政治系的，又帥又聰明，的確很適合當發言人或幫忙寫稿。」

發文中，楊律師也點出殷瑋的異性緣超好，「大學時有次他來找我，他的手機響好多次，他每次都只是看來電顯示，不接不回；反觀我，手機整晚沒響，連廣告簡訊都沒有。」楊律師還透露其實殷瑋私底下蠻搞笑的，有時會講冷笑話，印象最深的是很多年前的某個辯論比賽，「我在選手村遇到他，忘了聊什麼，他突然回一句：還好我不姓楊。

相關新聞：蔣萬安備詢靠「殷瑋答」？ 網狠酸：市長也有「NVIDIA」！」

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