怕胖團暌違19年重返豐原！wannasleep出走首登赤聲躁動

怕胖團。（赤聲躁動提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「赤聲躁動音樂祭」上周末在5月30、31日於台中豐原圓滿落幕，今年音樂祭以「交流與合作」為主軸，破天荒邀請到來自台、日、韓、泰、新等全球共7個國家的頂尖音樂人與樂團齊聚一堂，兩天活動火力全開，共吸引超過萬名熱血樂迷到場共襄盛舉。

赤子之聲決選。（赤聲躁動提供）

赤聲躁動音樂祭（CARNIVAL FEVER）是由音樂祭廠牌浮現音樂所推出、以青春與愛為核心的台中指標性音樂祭品牌，本次音樂祭的最大亮點之一，便是與南韓代表性音樂節釜山國際搖滾音樂節深度合作，以「Road to BU-ROCK」為主題，在台中展開一日限定的交流活動。現場展開精彩絕倫的各國新銳樂團大比拼，其中由釜山搖滾音樂祭力薦的四組韓國優秀樂團Guckkasten、Shin In Ryu、hathaw9y、DADADA，以極具張力的舞台魅力震撼全場，不論社群上與現場皆引發極高的討論度。

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wannasleep與廠牌夜間限定結束合作後獨立經營的首度公開演出。（赤聲躁動提供）

演出舞台更是驚喜連連，來台前在Threads 上「自爆」將現身台中的人氣樂團DADADA提前引爆社群話題，當天現場一登場便掀起台下尖叫歡動；日本潮團 the engy的主唱更在演出高潮時，直接跳下舞台走進人群，與現場聽眾一起熱情合唱，將現場氣氛推至最高點。

theengy在赤聲躁動玩得很嗨。（赤聲躁動提供）

人氣樂團怕胖團自首屆赤聲躁動起時隔19年後再次回到豐原的舞台演出，主唱閃亮在台上感性表示：「我們的青春好像都留在台上了！」期望大家用心享受此刻。本次赤聲躁動也是嘻哈才子wannasleep與廠牌夜間限定結束合作後獨立經營的首度公開演出，兩年前也曾在赤聲躁動演出的他也為本次演出準備多時，帶來精湛熱情的演出。

OHAN登上赤聲躁動。（赤聲躁動提供）

DADADA。（赤聲躁動提供）

赤子之聲冠軍OHAN。（赤聲躁動提供）

此次赤聲躁動首次移師豐原舉行，在場地規劃上也備受好評。兩個主舞台中間的DAZN運動瘋區打破傳統舉辦戰鬥陀螺大賽與劍玉比賽，吸引大小朋友及參演樂團熱情參與，場內則設有市集攤位及酒水飲品攤位，儘管週末台中天氣炎熱，也擋不住樂迷的熱情，動線流暢、環境舒適且乾淨的場地讓許多初次到場的樂迷大讚這是最舒適乾淨的音樂祭體驗。

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