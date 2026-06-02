音樂才子驚呼台灣「人均N1」 朝聖九份圓夢

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣創作歌手須田景凪於5月30日晚間首度登上台北Legacy舉辦《須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”》演唱會，門票早在開演前便宣告完售，超過千名樂迷擠爆現場，見證這場等了10年的約定。

日本億級全才創作歌手須田景凪首次來台演出。（雅慕斯娛樂提供）

須田景凪近年憑藉《炎炎消防隊》、《躍動青春》等人氣動畫主題曲紅遍亞洲，創下破億點擊紀錄，但比起舞台上的神秘氣質，首次來台的他一下飛機就直奔小籠包名店朝聖，吃完忍不住大讚「真的超讚」，甚至笑說是異常好吃的食物。除了美食，他還特地完成多年心願，前往九份散步觀光，興奮表示：「終於靠著做音樂來到九份了！」

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演唱會一開場，須田景凪便以《炎炎消防隊》片尾曲《veil》揭開序幕，接連帶來多首代表作，全場歡呼聲幾乎掀翻屋頂。他特地以中文向粉絲問候，而台下歌迷也不甘示弱，用流利日文熱情回應，讓他忍不住笑稱：「大家根本人均N1吧！」

須田景凪希望這場演出能成為彼此人生中的一束微光。（雅慕斯娛樂提供）

談到巡演主題「GLIMMER」，須田景凪表示那代表人生中的微光與希望。他坦言，創作路上並非一路順遂，10年前還只是待在房間裡製作音樂的年輕人，經歷過許多快樂與痛苦，但始終相信音樂，因此才能一路走到今天。

最催淚的時刻出現在演出尾聲。須田景凪感性回憶，當年以Balloon名義發表作品時，就有許多台灣粉絲留言，希望有一天能來台灣演出，而他一直把這份期待記在心裡。「我那時候就想，總有一天一定要去台北。」如今這個願望真的成真，讓他感動直呼不可思議，另外也以「我真的很喜歡台灣」一句真情告白，讓全場粉絲瞬間陷入瘋狂。

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