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娛樂 最新消息

《後室》女主角甜戀名導孫子 男友家世比電影還精彩

〔記者鍾志均／綜合報導〕38歲挪威女星蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）靠著《世界上最爛的人》勇奪坎城影后，又以《情感的價值》叩關奧斯卡，近來因主演話題恐怖片《後室》再度成為國際影壇焦點；比起電影作品，外界也好奇她身旁那位來頭不小的男友。

挪威女星蕾娜特萊茵斯薇（右）與挪威導演哈夫丹烏曼滕德穩定交往中。（翻攝自IG）挪威女星蕾娜特萊茵斯薇（右）與挪威導演哈夫丹烏曼滕德穩定交往中。（翻攝自IG）

外媒報導，蕾娜特萊茵斯薇目前與挪威導演哈夫丹烏曼滕德（Halfdan Ullmann Tøndel）穩定交往中，而男方的家世背景堪稱電影界的「王室血統」。因為他的祖母正是《假面》、《婚姻場景》等經典作品女主角、傳奇影后麗芙烏曼（Liv Ullmann），祖父則是被譽為影史最偉大導演之一的英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman）。

蕾娜特萊茵斯薇和男友的緣分其實早已延續多年；哈夫丹執導的首部電影《阿蒙怎麼了？》（Armand）就找來女友主演，結果不僅在坎城影展大放異彩，更奪下新銳導演最高榮譽金攝影機獎；事業與愛情同步開花，讓兩人被封為「挪威電影界最強銀色情侶」。

蕾娜特萊茵斯薇因主演《後室》人氣再攀升。（采昌提供）蕾娜特萊茵斯薇因主演《後室》人氣再攀升。（采昌提供）

談到女友時，哈夫丹毫不掩飾欣賞之情，表示：「自從我祖母之後，我們終於又有一位真正的挪威電影明星，那就是蕾娜特。」一句話讓外界驚呼，因為這等於把女友與北歐影壇傳奇麗芙烏曼相提並論。

而蕾娜特也並非只活在愛情話題裡。從《世界上最爛的人》一夕爆紅，到近年接連入圍國際大獎，再到如今主演A24重點新片《後室》，早已是歐洲影壇最受矚目的女演員之一。

如今事業攀上高峰、感情生活穩定甜蜜，身邊還有電影世家男友力挺，蕾娜特無疑問迎來人生最耀眼的時刻。

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