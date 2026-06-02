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娛樂 最新消息

超帥展昭《雨霖鈴》封「美強慘」天花板！官方加碼超甜番外篇

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊洋、章若楠、方逸倫主演的武俠大劇《雨霖鈴》迎來精彩完結，在最終回高潮戲碼中，楊洋飾演的「南俠展昭」身著一襲鮮紅官服，殺入襄陽王大本營「沖霄樓」決一死戰。他身負重傷仍堅定不屈，最終滿身是血在雪中撐劍而立的淒美畫面，也讓網友直呼簡直是「美強慘」天花板。

方逸倫（左）、楊洋在《雨霖鈴》共組貓鼠CP。（Disney+提供）方逸倫（左）、楊洋在《雨霖鈴》共組貓鼠CP。（Disney+提供）

談到這場虐心至極的決戰重頭戲，主演楊洋感性分享這場戲是在接近殺青時拍攝的，自己非常心疼展昭，直到戰勝大魔王後才真正替角色卸下重擔。他坦言自己最愛這套紅衣決戰造型：「紅衣代表權力和正道，拍的時候特別有感觸，感覺像陪著展昭走完這段路。」

楊洋認為展昭內斂壓抑、習慣獨自消化情緒，直言「孤勇」就是他的代名詞：「比起滿分英雄，我更願意把展昭塑造成一個99分的俠客，差的那1分，是他作為人最真實的人物弧線。」

楊洋（左起）、章若楠、方逸倫在《雨霖鈴》翻找證據。（Disney+提供）楊洋（左起）、章若楠、方逸倫在《雨霖鈴》翻找證據。（Disney+提供）

劇中展昭打破以往完美的銀幕形象，面臨各路反派追殺，經歷無數次「戰損」與心靈脆弱時刻。楊洋笑稱：「每天大家都在往展昭身上抹各種血，現場服裝師的血漿都不夠用了！」他也透露自己和展昭一樣正義感爆棚，但反差最大的是私底下的他「沒有展昭那麼能忍」，更加碼自爆最無法忍受的竟然是「沒吃飽」，幽默直言：「這個絕對不能忍！吃不飽怎麼幹活呢？」

此外，他也開玩笑分享高強度的密集打戲讓自己留下後遺症：「經常做夢夢到打打殺殺，一下騎馬、一下被追、一下又要去救人。常常醒來直接上工拍攝，睡覺又做同樣的夢。」直到殺青才驚覺「和展昭的這場武俠夢結束了」。

楊洋（左）、方逸倫在《雨霖鈴》劇中視彼此為生死之交。（Disney+提供）楊洋（左）、方逸倫在《雨霖鈴》劇中視彼此為生死之交。（Disney+提供）

方逸倫在劇中飾演展昭的最佳生死搭檔「白玉堂」，在最終決戰義無反顧陪展昭殺入沖霄樓，卻意外觸發陷阱命懸一線，虐哭大批觀眾。方逸倫受訪時對「楊洋版展昭」讚不絕口：「首先就是帥！其次是楊洋的打戲非常協調、身形很好，非常有力量感。」他更爆料戲外的楊洋跟展昭一樣是暖男，「他會在細節上照顧你、默默幫你做一些事，但從來不說。」 

而Disney+於大結局中加碼釋出番外片段，展昭與白玉堂在最終大戰後回京面聖，兩人即便傷痕累累仍忍不住不斷鬥嘴，「貓鼠CP」的逗趣互動甜翻粉絲。完結篇最後，展昭接下前往西夏的差事也引發全網瘋狂敲碗續集。

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