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娛樂 日韓

4小時完售原因曝！「小貓妖精」為愛瘋狂畫面太衝擊

〔記者鍾志均／綜合報導〕有「小貓妖精」封號的日本創作歌手AiNA THE END推出全新單曲《No Epilogue》並同步公開MV。這首歌同時也是《劇場版物怪第三章：蛇神》主題曲，繼《Love Sick》、《花無雙》後，再次與《物怪》系列合作，更肩負替整個劇場版三部曲畫下句點的重要任務。

AiNA THE END發行最新單曲。（avex taiwan提供）AiNA THE END發行最新單曲。（avex taiwan提供）

不同於一般動畫主題曲的熱血風格，《No Epilogue》從歌名開始就瀰漫濃厚執念。MV以「拒絕迎來結局的愛情」為核心概念，描繪一名深陷愛情、逐漸失去自我的少女。

最令人驚豔的是，AiNA THE END此次挑戰一人分飾兩角，不僅化身身穿哥德蘿莉服飾、因渴望被愛而逐漸崩潰的少女，同時還扮演潛藏在她內心深處的冷酷存在「蛇神」。

畫面中，她時而流露脆弱與迷惘，時而陷入近乎瘋狂的情緒狀態，搭配歌曲中「如果那是結局，我不想聽」的執著告白，營造出強烈的病態美感與壓迫氛圍。從眼神、肢體到情緒轉換，每個細節都讓人彷彿親眼見證角色一步步墜入愛情深淵。

AiNA THE END全新單曲《No Epilogue》封面。（avex taiwan提供）AiNA THE END全新單曲《No Epilogue》封面。（avex taiwan提供）

AiNA THE END自2015年以傳奇團體BiSH成員身分出道後，便以極具辨識度的嗓音圈粉無數。2021年展開個人活動後，更接連獻唱《機動戰士鋼彈 水星的魔女》、《藥師少女的獨語》、《膽大黨》等熱門動畫歌曲。其中《革命道中 - On The Way》更創下超過3億次串流播放佳績，成功打進Billboard Global 200排行榜。

除了音樂領域外，她近年也積極跨足戲劇與舞台劇演出，不僅主演百老匯音樂劇《Janis》，更憑藉電影《祈憐之歌》獲得日本奧斯卡新人演員獎肯定。隨著2026年首次亞洲巡演《AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -》展開，台北場門票更在開賣短短4小時內售罄，再次證明她持續飆升的人氣與號召力。

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