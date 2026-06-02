金宣虎私下太拚！天后讚「超有Sense」超暖動機曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓療癒實境綜藝《Bonjour麵包店》在Hami Video播出後話題持續發酵，不僅衝上綜藝排行榜冠軍，節目中金喜愛、車勝元、金宣虎與李基宅4人的溫暖互動，也讓觀眾看得又笑又感動。

《Bonjour麵包店》金喜愛（左起）、李基宅、金宣虎、車勝元共同經營咖啡廳。（Hami Video提供）

首次挑戰咖啡師工作的金宣虎這回一點都不輕鬆，為了把咖啡做好，他竟把整堂咖啡課程完整錄音帶回家反覆重聽，甚至整理成個人筆記不斷練習。雖然過程中失敗過很多次，但只要想到能親手為阿公阿媽送上一杯好咖啡，就讓他更有動力堅持下去。

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與金宣虎搭檔負責外場服務的天后金喜愛，也大讚對方根本是最佳隊友，「反應超快，又很有Sense。」她透露兩人開拍前還特地一起練習飲品製作和接待流程，培養默契。正式營業後，兩人自然流暢的互動，也讓觀眾彷彿真的走進一間溫暖咖啡館。

《Bonjour麵包店》金喜愛（左）、金宣虎一起練習飲料製作與服務默契。（Hami Video提供）

至於過去在《一日三餐》展現神級廚藝的車勝元這回首度挑戰法式甜點烘焙，卻坦言壓力比想像中大得多。「料理可以靠感覺，但烘焙完全不是那回事。」他苦笑表示，只要份量差個1公克，成品可能就完全失敗。為了把甜點做好，他和擔任副甜點師的李基宅私下反覆練習，幾乎把所有心力都丟進廚房。

李基宅被前輩的認真程度徹底震撼。他透露，車勝元不只是製作甜點，更時時刻刻都在思考如何讓來店裡的長輩們感到幸福。從蛋糕造型到裝飾細節，幾乎沒有任何一步願意妥協，「他根本是整間麵包店的靈魂人物。」

另外最打動觀眾的，是4位演員與鄉下阿公阿媽之間的真誠交流。車勝元坦言，原本很擔心長輩們無法接受法式甜點，沒想到大家吃得津津有味。每當看到老人家露出滿足笑容時，「所有疲憊好像瞬間都被洗掉了。」

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