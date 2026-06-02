自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

Netflix居然有這部？柯震東狂推「好看又超強」 林心如揭私密片單

〔記者蕭方綺／台北報導〕Netflix的全新企劃「Netflix居然有這部？！話題華語劇，值得N刷」，帶領觀眾一起進入追劇世界，並邀請林心如、柯震東、王淨分享Netflix私藏華語片單。兼具金獎演員與神級製作人雙重身份的林心如，不藏私公開她的頂級片單。身為推動台劇走向國際的重要推手，她首推薦話題影集《影后》，盛讚作品無論在故事刻畫、演員飆戲或精良製作上，都展現了華語影視的頂級水準，絕對值得觀眾一刷再刷。

柯震東推薦片單。（Netflix提供）柯震東推薦片單。（Netflix提供）

此外，引爆全台追兇熱潮的《模仿犯》，以及集結吸睛故事與華麗卡司的《此時此刻》，也都名列在她的必看清單。再者，她感性提到《誰是被害者》，直言這是第一批真正被Netflix推向全球觀眾視野的台劇之一；而由她親自操刀製作，融合80年代條通酒店文化與超強卡司的《華燈初上》，更是她心中絕對不容錯過的口袋名單。

林心如推薦片單。（Netflix提供）林心如推薦片單。（Netflix提供）

而在社群上極具號召力的柯震東，他透露自己N刷經典電影《黑社會》時，總會對片中冷靜殘酷的鏡頭與人性魅力有不同想法；最後也感嘆，能在串流時代隨時重溫童年經典《九品芝麻官》極為幸福：「裡面的台詞、構想、節奏，放到現在來看依舊是經典！」

而其他的作品，則充滿他自己「影迷與導演」的獨特視角。柯震東認為《乩身》，是能從作品中看見台灣影視各方面的進步；而對於《愛愛內含光》，柯震東則表示，能從中體會到亞洲家庭對於愛與性表達上的壓抑。同時，他也提及自己的導演處女作《黑的教育》，展現直率本色笑稱：「好看！強！我導的！」

王淨推薦片單。（Netflix提供）王淨推薦片單。（Netflix提供）

王淨也大方分享她的Top 5心頭好。她感性大讚《少年的你》：「拍出了兩個被世界拋棄的邊緣少年，在殘酷生活中成為彼此的光。」她坦言一邊心疼角色遭遇，卻也在兩人的陪伴與相處中感受到溫暖。

談到《愛愛內含光》，她則透露自己很喜歡作品以輕鬆卻真誠的方式，談論那些鮮少被好好說出口的性與愛。除了感性推薦，她也展現幽默本色，直言超愛《童話故事下集》中宜玲各種無奈又爆笑的OS。同時，她也強力推薦《鬼才之道》，笑說：「因為我是凱薩琳跟西卡的大粉絲！」最後更提到不敗經典《無間道》系列，坦言即使多年後重看，還是會不知不覺陷進角色的情緒裡，跟著一起緊張。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中