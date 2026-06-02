Netflix居然有這部？柯震東狂推「好看又超強」 林心如揭私密片單

〔記者蕭方綺／台北報導〕Netflix的全新企劃「Netflix居然有這部？！話題華語劇，值得N刷」，帶領觀眾一起進入追劇世界，並邀請林心如、柯震東、王淨分享Netflix私藏華語片單。兼具金獎演員與神級製作人雙重身份的林心如，不藏私公開她的頂級片單。身為推動台劇走向國際的重要推手，她首推薦話題影集《影后》，盛讚作品無論在故事刻畫、演員飆戲或精良製作上，都展現了華語影視的頂級水準，絕對值得觀眾一刷再刷。

柯震東推薦片單。（Netflix提供）

此外，引爆全台追兇熱潮的《模仿犯》，以及集結吸睛故事與華麗卡司的《此時此刻》，也都名列在她的必看清單。再者，她感性提到《誰是被害者》，直言這是第一批真正被Netflix推向全球觀眾視野的台劇之一；而由她親自操刀製作，融合80年代條通酒店文化與超強卡司的《華燈初上》，更是她心中絕對不容錯過的口袋名單。

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林心如推薦片單。（Netflix提供）

而在社群上極具號召力的柯震東，他透露自己N刷經典電影《黑社會》時，總會對片中冷靜殘酷的鏡頭與人性魅力有不同想法；最後也感嘆，能在串流時代隨時重溫童年經典《九品芝麻官》極為幸福：「裡面的台詞、構想、節奏，放到現在來看依舊是經典！」

而其他的作品，則充滿他自己「影迷與導演」的獨特視角。柯震東認為《乩身》，是能從作品中看見台灣影視各方面的進步；而對於《愛愛內含光》，柯震東則表示，能從中體會到亞洲家庭對於愛與性表達上的壓抑。同時，他也提及自己的導演處女作《黑的教育》，展現直率本色笑稱：「好看！強！我導的！」

王淨推薦片單。（Netflix提供）

王淨也大方分享她的Top 5心頭好。她感性大讚《少年的你》：「拍出了兩個被世界拋棄的邊緣少年，在殘酷生活中成為彼此的光。」她坦言一邊心疼角色遭遇，卻也在兩人的陪伴與相處中感受到溫暖。

談到《愛愛內含光》，她則透露自己很喜歡作品以輕鬆卻真誠的方式，談論那些鮮少被好好說出口的性與愛。除了感性推薦，她也展現幽默本色，直言超愛《童話故事下集》中宜玲各種無奈又爆笑的OS。同時，她也強力推薦《鬼才之道》，笑說：「因為我是凱薩琳跟西卡的大粉絲！」最後更提到不敗經典《無間道》系列，坦言即使多年後重看，還是會不知不覺陷進角色的情緒裡，跟著一起緊張。

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