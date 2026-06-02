苗可麗父罹帕金森氏症10年又失智！親曝病後現況 靠唱歌陪伴見驚喜變化

〔記者蕭方綺／台北報導〕苗可麗近日擔任K歌伴唱機品牌代言人，縱橫演藝圈超過30年的她，早年憑藉台語八點檔走紅，之後在戲劇、綜藝領域皆有亮眼表現，近年更因《陽光女子合唱團》等作品再度掀起話題。不過，在成為家喻戶曉的戲劇天后之前，她其實是以歌手身分踏入演藝圈，曾演唱電影主題曲，也發行過兩張專輯。

苗可麗分享歌唱成為與家人緊密連結的互動方式。（Ikarao 愛克拉提供）

對苗可麗而言，唱歌不只是工作，更是夢想起點。雖然後來將重心轉往戲劇發展，但她始終保有對音樂最純粹的熱愛。無論是歡樂時刻或人生低潮，歌聲都成為抒發情緒的重要出口，也是陪伴她走過人生不同階段的珍貴記憶。

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苗可麗到KTV最常點唱的拿手歌曲是《家後》與《無言花》。（Ikarao 愛克拉提供）

近年苗可麗因父親罹患帕金森氏症10餘年，之後又出現幻覺及失智症狀，花了不少時間陪伴照顧父親，也因此更深刻體會音樂帶來的力量。她表示，唱歌是自己和父親之間最好的情感交流方式，不僅有助於支氣管訓練、延緩退化，更重要的是能讓父親情緒保持穩定，並重拾自信。

苗可麗透露，父親一直很喜歡聽她唱歌，因此只要陪伴在旁為父親獻唱，就是最溫暖、最安心的陪伴方式。透過在家隨時一起唱熟悉的歌曲，也讓一家人的感情更加緊密。她也分享，自己到KTV最常點唱的拿手歌曲是《家後》與《無言花》，兩首歌都承載著深厚情感與人生故事。

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