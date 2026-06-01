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娛樂 最新消息

好萊塢美乳女神死會了！大咖經紀人認愛席德妮史威尼：她棒呆了

席德妮史威尼、斯庫特布萊恩手牽手被媒體拍到。（達志影像）席德妮史威尼、斯庫特布萊恩手牽手被媒體拍到。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國性感女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）身材姣好，是許多粉絲心目中的女神。最近她與娛樂經紀人斯庫特布萊恩（Scooter Braun）越愛越高調，斯庫特布萊恩更大方在節目中稱讚她女友，大方放閃。

斯庫特布萊恩其實來頭也不小，他是美國流行樂壇的巨星推手，小賈斯汀（Justin Bieber）、亞莉安娜（Ariana Grande）的走紅都與他脫不了關係。如今44歲的他被爆出與28歲的席德妮史威尼熱戀中，斯庫特布萊恩在Podcast節目中也坦言：「我遇到了一位棒呆了的女性，她和善良、慷慨又聰明，然後非常真實且腳踏實地。」

席德妮史威尼曬出與斯庫特布萊恩的親密合照。（翻攝自IG）席德妮史威尼曬出與斯庫特布萊恩的親密合照。（翻攝自IG）

被問到是否有看女友演出的HBO影集《高校十八禁 》（Euphoria）？他笑說自己確實有追這部劇，且裡面有一位女演員表現得特別精采，此話明顯指的就是女友席德妮史威尼。

斯庫特布萊恩把席德妮史威尼扛起來，讓女友快走光了。（翻攝自IG）斯庫特布萊恩把席德妮史威尼扛起來，讓女友快走光了。（翻攝自IG）

早在2025年9月就有人揭露兩人的戀情，不過他們直到今年4月，斯庫特布萊恩先轉發他與席德妮史威尼的合照，寫著「幸運的混蛋」，間接認愛；再來今年5月，席德妮史威尼也曬出與斯庫特布萊恩的臉貼臉的合照外，斯庫特布萊恩也公主抱席德妮史威尼，甚至把席德妮史威尼整個人扛在肩膀上，不過頭部剛好掀開了席德妮史威尼的裙底（或者褲子），實在有些尷尬，不過看得出來小倆口玩得不亦樂乎。

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