韓星驚認年齡造假 瞞了幾十年...吐真相超後悔

金章勳自爆把年齡整整少報了5歲，感到十分後悔。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓演藝圈又爆出「年齡造假秘辛」！向來以豪爽個性聞名的歌手金章勳（김장훈）近日在節目上自爆，自己演藝生涯最後悔的一件事，竟然是把年齡整整少報了5歲。沒想到這個當年為了爆紅做出的決定，卻讓他苦惱了幾十年。

金章勳坦言，自己其實是1963年出生，但出道後卻以1968年生的身分活動。他無奈表示，最直接的後遺症就是遇到許多前輩時，明明年紀比自己小，卻不能自在地叫對方「哥」，久而久之連人際關係都變得彆扭。

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搞笑的是，他透露不少1970、1971年出生的女演員，壓根不相信他是1968年生。「她們都覺得我看起來更年輕。」一句話讓現場笑翻，但也讓他感嘆，因為這場年齡謊言，人生多了不少解釋不完的尷尬。

原來當年金章勳經歷多年無名期，好不容易準備衝刺事業時，經紀公司認為「20多歲歌手」比較有市場，因此建議修改年齡。他回憶自己當時甚至苦苦哀求公司：「拜託讓我紅一次吧！」最後才點頭答應。

沒想到多年後，事業雖然成功了，卻換來另一種代價。金章勳直言，如果沒有改年齡，自己上綜藝節目時會更自在，也不會因為輩分問題和一些人漸行漸遠。

這段遲來的真心告白曝光後，也讓不少網友感嘆：「以前南韓演藝圈真的很在意年齡」、「原來明星也會被年紀綁架。」更有人笑說：「這可能是演藝圈最長壽的善意謊言了。」

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