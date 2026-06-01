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娛樂 最新消息

打破豪門魔咒！何猷君守諾7年「還奚夢瑤浪漫婚禮」 法國大婚兒女當花童

〔記者廖俐惠／綜合報導〕澳門賭王何鴻燊四房之子何猷君在2019年與中國超模奚夢瑤登記結婚，兩人今天（1日）才在法國舉行婚禮，現場星光熠熠，連王嘉爾都是座上賓。

何猷君、奚夢瑤在法國補辦婚禮，一家人全部到齊。（翻攝自奚夢瑤IG）何猷君、奚夢瑤在法國補辦婚禮，一家人全部到齊。（翻攝自奚夢瑤IG）

別人是撐不過七年魔咒，而何猷君、奚夢瑤的婚禮則等了7年，今天在法國多維爾的諾曼第巴瑞飯店（Hôtel Barrière Le Normandy）以「承諾如約而至」為主題舉行婚禮，賭王四房梁安琪當然沒有缺席兒子婚禮，盛裝出席。親友們也收到了兩人寄送的伴手禮，小卡上面寫著「謝謝你為我們的故事而駐足，院和你分享此刻的愛與歡欣。」就連署名「奚夢瑤與何猷君」都是女方名字在前，足見何猷君對老婆的尊重。

何猷君、奚夢瑤結婚7年，眼中仍滿滿都是愛。（翻攝自奚夢瑤IG）何猷君、奚夢瑤結婚7年，眼中仍滿滿都是愛。（翻攝自奚夢瑤IG）

6歲的大兒子Ronaldo以及4歲的女兒Romee擔任花童，一個穿西裝打領帶，另一個則穿上粉色小洋裝，儘管臉部被打上馬賽克，不過看得出來十分可愛。至於奧運滑雪金牌選手谷愛凌、GOT7的成員王嘉爾也特別飛到法國出席婚禮，王嘉爾是何猷君的至親好友，這次為好友飛越半個地球似乎也並不意外。

奚夢瑤美麗登場。（翻攝自奚夢瑤IG）奚夢瑤美麗登場。（翻攝自奚夢瑤IG）

何猷君當年因為父親何鴻燊於2020年離世，守孝3年，加上疫情攪局，婚禮暫且耽擱。奚夢瑤則坦言有點社恐，對於婚禮持保守態度，不過何猷君堅持一定要辦婚禮，且一定要辦得很好。何猷君表示，他跟奚夢瑤結婚的那一天，兩人就許下一個承諾，「我們自己的小家庭永遠高於大家庭。」奚夢瑤也強調，自己並非嫁給豪門，而是嫁給愛情，如今兩人婚禮辦成了，大家紛紛送上祝福。據悉，兩人在今年9月還會返回家鄉澳門舉行答謝禮，屆時勢必話題滿滿。

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