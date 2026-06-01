南韓排隊神店來了 MINITEEN快閃店萌爆101

SEVENTEEN MINITEEN快閃店登台。（偉勝文創娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕SEVENTEEN粉絲準備尖叫！今年夏天最療癒、最甜蜜的韓流快閃店正式登台。

先前在南韓掀起朝聖熱潮的《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店，即將於6月5日至6月28日進駐台北101，把整座會場打造成充滿冰淇淋香氣與夢幻色彩的夏日樂園，消息曝光後立刻讓大批CARAT（粉絲名）興奮不已。

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SEVENTEEN親自打造IP魅力爆棚。（偉勝文創娛樂提供）

快閃店以冰淇淋店為概念，將SEVENTEEN官方角色MINITEEN集體換上全新夏季造型。從粉嫩馬卡龍色系、可愛甜筒設計到充滿度假感的海灘氛圍，每個角落都像從童話世界搬進現實，彷彿一秒走進MINITEEN專屬的消暑天堂。

事實上，《Ice Cream with MINITEEN》先前在南韓開幕時便掀起排隊熱潮，不少粉絲瘋狂拍照打卡，社群平台更被各種可愛照片洗版。此次台灣場不僅完整重現人氣場景，包括主題展示區、角色拍照牆與限定視覺造景，更同步帶來一系列夏日限定商品。

主辦單位也祭出限定福利，只要活動期間於快閃店消費，就能獲得《Ice Cream with MINITEEN》主題扇子，希望讓粉絲在炎炎夏日中，也能帶著MINITEEN一起清涼度夏。

隨著韓流快閃活動持續升溫，《Ice Cream with MINITEEN》也被看好成為今年暑假最具話題性的打卡熱點之一。

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