自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

南韓排隊神店來了 MINITEEN快閃店萌爆101

SEVENTEEN MINITEEN快閃店登台。（偉勝文創娛樂提供）SEVENTEEN MINITEEN快閃店登台。（偉勝文創娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕SEVENTEEN粉絲準備尖叫！今年夏天最療癒、最甜蜜的韓流快閃店正式登台。

先前在南韓掀起朝聖熱潮的《Ice Cream with MINITEEN》主題快閃店，即將於6月5日至6月28日進駐台北101，把整座會場打造成充滿冰淇淋香氣與夢幻色彩的夏日樂園，消息曝光後立刻讓大批CARAT（粉絲名）興奮不已。

SEVENTEEN親自打造IP魅力爆棚。（偉勝文創娛樂提供）SEVENTEEN親自打造IP魅力爆棚。（偉勝文創娛樂提供）

快閃店以冰淇淋店為概念，將SEVENTEEN官方角色MINITEEN集體換上全新夏季造型。從粉嫩馬卡龍色系、可愛甜筒設計到充滿度假感的海灘氛圍，每個角落都像從童話世界搬進現實，彷彿一秒走進MINITEEN專屬的消暑天堂。

事實上，《Ice Cream with MINITEEN》先前在南韓開幕時便掀起排隊熱潮，不少粉絲瘋狂拍照打卡，社群平台更被各種可愛照片洗版。此次台灣場不僅完整重現人氣場景，包括主題展示區、角色拍照牆與限定視覺造景，更同步帶來一系列夏日限定商品。

主辦單位也祭出限定福利，只要活動期間於快閃店消費，就能獲得《Ice Cream with MINITEEN》主題扇子，希望讓粉絲在炎炎夏日中，也能帶著MINITEEN一起清涼度夏。

隨著韓流快閃活動持續升溫，《Ice Cream with MINITEEN》也被看好成為今年暑假最具話題性的打卡熱點之一。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中